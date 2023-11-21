Sıraya girdiler; OpenAI'dan istifa edenlere iş teklifi

Yayınlanma: 21.11.2023 - 02:54

Güncelleme: 21.11.2023 - 07:45

Benioff, X hesabından yaptığı paylaşımda, OpenAI'dan ayrılan araştırmacılarla "Einstein" adlı yapay zeka platformlarında çalışabileceklerini belirtti.

Sunulacak imkanlardan bahseden Benioff, OpenAI'ı bırakanlardan e-posta yoluyla öz geçmişlerini kendisine göndermelerini istedi.

YÖNETİM KURULU İŞLERİNİ BIRAKMAKLA TEHDİT

OpenAI Yönetim Kurulunun cuma günü yaptığı açıklamada, yürütülen inceleme sürecinin ardından Altman'ın görevden ayrıldığı belirtilerek, "Yönetim kurulunun artık Altman'ın OpenAI'a liderlik etmeye devam etme becerisine güveni yok." ifadesi kullanılmıştı.

ABD basınında yer alan haberlerde, Altman'ın yeni bir yapay zeka şirketi kurabileceği veya OpenAI'a geri dönebileceği aktarılırken, bazı OpenAI çalışanlarının Altman'ın yeniden CEO olarak göreve getirilmemesi durumunda istifa etmeyi düşündüğü kaydedilmişti.

Microsoft CEO'su Satya Nadella ise Altman'ın yeni bir gelişmiş yapay zeka araştırma ekibine liderlik etmek üzere Microsoft'a katılacağını bildirmişti.

OpenAI çalışanları, mevcut yönetim kurulundan istifa etmesini istemiş, kurulu görevlerinden ayrılmak ve şirketin en büyük yatırımcısı Microsoft'ta çalışmak üzere Altman'ı takip etmekle tehdit etmişti.

Şirketin çoğu çalışanı, OpenAI'ın yönetim kuruluna hitaben, "şirketin misyonu ve çalışanları için yeterlilik, muhakeme ve özen eksikliği olan kişilerle çalışamayacaklarını" belirten bir mektup imzalamıştı.