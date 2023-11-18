Yayınlanma: 18.11.2023 - 12:48

Güncelleme: 18.11.2023 - 12:48

ChatGPT'yi geliştiren OpenAI'nin CEO'su Sam Altman'ın şirketten kovulmasını konuşuyor. Kararın ardından şirketten istifa kararları art arda geldi. Peki, Sam Altman kimdir, kaç yaşında? OpenAI CEO'su Sam Altman neden kovuldu?

SAM ALTMAN KİMDİR?

Sam Altman 22 Nisan 1985'te ABD'de doğdu. Annesi bir dermatologdur. İlk bilgisayarını sekiz yaşında aldı. John Burroughs Okulu'na gitti ve 2005'te Stanford Üniversitesi'nde bilgisayar bilimi bölümünde bir sene okuduktan sonra, lisans eğitimini tamamlamadan okulu bıraktı.

2005 yılında, 19 yaşındayken, konum tabanlı bir mobil sosyal ağ uygulaması olan Loopt'u kurdu. Altman, CEO olarak 30 milyon dolardan fazla yatırım topladı ancak Loopt yeterli sayıda kullanıcının ilgisini çekmeyi başaramadı. Şirket 2012 yılında Green Dot Corporation tarafından 43.4 milyon dolar karşılığında satın alındı.

Altman, 2011 yılında Y Combinator'a ortak oldu. Başlangıçta orada yarı zamanlı olarak çalıştı. Şubat 2014'te, Y Combinator'un kurucu ortaklarından biri olan Paul Graham, Saltman'ı şirketin başkanı seçti. 2014 tarihli bir blog gönderisinde Altman; Y Combinator'un bünyesindeki Airbnb, Dropbox, Zenefits ve Stripe gibi şirketlerin toplam değerinin 65 milyar doları aştığını söyledi. Eylül 2016'da Altman; YC Group'un başkanı olarak görevlerinin arttığını duyurdu.

Altman, Y Combinator'u büyüterek yılda 1000 yeni şirketi finanse etmeyi umduğunu söyledi. Aynı zamanda YC'nin finanse ettiği şirketlerin çeşitliliğini arttırmayı hedefledi. Özellikle saf teknoloji odaklı şirketleri daha fazla finanse etmek istedi.

Ekim 2015'te Altman, YC Continuity'yi, 700 milyon dolarlık sermaye fonunu duyurdu. Fon gelirleri ile YC bünyesindeki şirketler finanse edilecekti. Bu duyurunun bir hafta öncesinde ise Y Combinator Research'ü duyurdu. Y Combinator Research, kar amacı gütmeyen bir araştırma laboratuvarıdır ve kuruluşu için Altman 10 milyon dolar bağışlamıştır. YC Research şimdiye temel gelir, bilgisayarların geleceği, eğitim ve yeni şehirlerin inşası üzerine araştırmalar yaptı.

Mart 2019'da YC, OpenAI'a odaklanabilmesi için Altman'ın şirket başkanlığından daha pasif bir Yönetim Kurulu Başkanlığı rolüne geçişini duyurdu. Bu karar, YC'nin genel merkezini San Francisco'ya taşıyacağını açıklamasından kısa bir süre sonra geldi. 2020'nin başlarından itibaren Altman YC ile bağlı değil.

2020'de Sam Altman, CEO olarak tam zamanlı olarak OpenAI'ye odaklanmak için Y Combinator'dan ayrıldı. OpenAI, kâr amacı gütmeyen bir şirket olarak kuruldu. Başlangıçta Altman, Greg Brockman, Elon Musk, Jessica Livingston, Peter Thiel, Microsoft, Amazon Web Services, Infosys ve YC Research tarafından finanse edildi. OpenAI 2015'te piyasaya sürüldüğünde 1 milyar dolar toplamıştı.

Altman, CEO Yishan Wong'un istifa etmesinden sonra 2014 yılında sekiz gün boyunca Reddit'in CEO'suydu. 10 Temmuz 2015'te Steve Huffman'ın CEO olarak geri döndüğünü duyurdu.

SAM ALTMAN NEDEN KOVULDU?

OpenAI şirketinin kurucu ortaklarından olan Altman'ın, yönetim kurulunun 'güvenini kaybettiği' gerekçesiyle görevine son verildi.