Amazon'daki fiyat geçmişi listesi Steam'deki oyunlar için geliyor

15.04.2026 19:35:00
Steam'de artık satın almayı düşündüğünüz oyunların 30 günlük dönemde hangi fiyatlara satıldığını listeleyebileceksiniz.

Steam'deki oyunların geçmiş fiyatlarını göstermeyi amaçlayan özellik, satın alım yapılırken, karşılaştırma yapmaya imkan sağlayacak. Bu özellik sayesinde bir oyunun fiyatının gerçekten en uygun fiyatı mı yoksa daha önceki indirimlerde daha düşük fiyatlara mı satıldığını görüntüleyebileceksiniz.

Oyunseverler güncel olarak oyunların fiyat geçmişlerini SteamDB üzerinden kontrol edebiliyor. 

Yeni özellik ile kullanıcılar direkt Steam hesapları üzerinden platformdan ayrılmadan 30 günlük fiyat geçmişini görüntüleyebilecek.

