Snoop Dogg'dan 'Twitter'ı yönetmeli miyim?' anketi: Yüzde 81 'Evet' dedi
Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın gündem olan 'istifa' anketinin ardından, dünyaca ünlü rapçi Snoop Dogg'dan da bir anket geldi. Dogg, kullanıcılara 'Twitter'ı yönetmeli miyim?' diye sordu.
Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın, Twitter'daki CEO'luk görevinden istifa edip etmeme konusunda başlattığı ve kullanıcıların çoğunluğunun 'istifa etmesi' yönünde oy verdiği anket, gündemden düşmüyor.
Twitter'ı satın aldığı günden bu yana çalışanlar ve reklam verenler başta olmak üzere birçok çevre ile sorun yaşayan Musk, "Twitter'ın başındaki kişi olarak istifa etmeli miyim? Bu anketin sonuçlarına uyacağım" paylaşımında bulunmuştu.
YÜZDE 57,5 MUSK'IN AYRILMASINI İSTEDİ
Musk'ın anketinde 17 milyon 500 binden fazla kişi oy kullanmıştı.
Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 57,5'i Musk'ın ayrılması, 42,5'i ise devam etmesi yönünde tercihini ortaya koymuştu.
SNOOP DOGG'DAN 'TWITTER' ANKETİ
Musk'ın anketinin ardından, ABD'li ünlü rap yıldızı Snoop Dogg da "Twitter'ı yönetmeli miyim?" sorusuyla bir anket başlattı.
Musk'ın anketiyle dalga geçen Snoop'un anketinde 3 milyondan fazla kullanıcı oy kullanırken, kullanıcıların yüzde 81 oranındaki ezici çoğunluğu "Evet" yanıtını verdi.
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