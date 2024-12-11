Son Dakika... Çöktü mü? WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu! Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama

Yayınlanma: 11.12.2024 - 21:12

Güncelleme: 11.12.2024 - 21:35

Dünyanın en çok kullanılan popüler mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu yaşanıyor.

Bazı kullanıcılar sosyal medya hesaplarına girmekte ve paylaşım yapmakta sorun yaşadığı belirtti.

Söz konusu problemin nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz TRCert tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir."