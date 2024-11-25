Instagram'da yeni tasarımsal değişiklik test ediliyor!
Meta, Instagram için yeni bir tasarımı test ediyor. Bu sefer ki tasarım direkt mesajların konumunu içeriyor.
Instagram için yepyeni tasarımsal özellikler test ediliyor ancak yeni ortaya çıktığı kadarıyla direkt mesajlarda yapılacak değişiklik bazılarının hoşuna gidecekken bazılarının hiç gitmeyecek. Direkt şirketin kilit isimlerinden biri olan Adam Mosseri tarafından yapılan açıklamaya göre Instagram'da DM bölümü menünün en alt ve orta kısmına taşınmak isteniyor.
INSTAGRAM'DA YENİ TASARIMSAL DEĞİŞİKLİK
Mosseri, Instagram'da mesajlaşma kısmının yeni paylaşım yapma butonundan daha çok kullanıldığını bu yüzden mesajlaşma bölümünün uygulamanın tam ortasında konumlandırmanın doğru olduğunu düşündüklerini söylüyor.
DM'leri orta konuma yerleştirmeyi içeren bu tasarım değişikliğinin şu anda test aşamasında olduğu bildirildi.
Etiketler: #Instagram
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