Instagram'da beyaz sayfa açmayı sağlayacak düzenleme

Yayınlanma: 20.11.2024 - 23:35

Güncelleme: 20.11.2024 - 23:35

Meta'nın Instagram algoritması normalde kullanıcıların hareketlerinden, takip ettiği hesaplardan ya da hangi gönderilerde ne kadar zaman geçirdiğine kadar etkileniyor ve kullanıcıyı sevdiği gönderilerle buluşturuyor. Ancak uzun yıllardır aynı hesapları kullanan kişilerin zevkleri ve alışkanlıkları tamamen değişmiş olabilir.

INSTAGRAM ALGORİTMASINI SIFIRLAMAK MÜMKÜN OLACAK

Buna rağmen algoritmayı yenilemek ya da sıfırlamak mümkün olmadığı için kullanıcılar bilinçli olarak ya yeni hesaplar açıyordu da ya algoritmayı güncellemek için yeni beğenilerine göre içerikleri takip ediyordu. Artık bunun kolaş bir yolu olacak ve Reels ve keşfet bölümleri sıfırlanabilecek.

Özellik şu anda test aşamasında ancak testler tamamlandığında özellik küresel olarak milyonlarca kullanıcıya aynı anda sunulacak.

Yeni sıfırlama seçeneğinin ayarlar bölümünde içerik tercihleri kısmına ekleneceği belirtildi.

Özellik temelde tüm kullanıcıların işine yarayacak olsa da , gençlere yeni güvenlik özellikleri getirme çabasının bir parçası olarak tanımlanıyor. AB yönetimi, Instagram'ın gençleri bağımlı davranışlara sürükleyebilen özellikler taşımasını eleştiriyor ve bunun değişmesi için Meta'ya baskı yapıyordu.