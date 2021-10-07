Son Dakika... Pfizer-BioNTech'ten koronavirüs aşısının 5-11 yaş arası kullanımı için acil onay başvurusu

07 Ekim 2021 Perşembe, 15:41

Pfizer/BioNTech’in ortak geliştirdiği koronavirüs aşısıyla ilgili yeni bir adım geldi. ABD’nin denetleyici kurumu Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) bu aşının 5 ile 11 yaş aralığındaki çocuklara yapılmasının önünün açılmasıyla ilgili bir 'acil kullanım onayı' başvurusu yapıldı.

Gelişmeyi Pfizer şirketi sosyal medya hesabından da duyurdu.