Son dakika... Pfizer'dan Covid-19 ilacı: Ölüm riskini yüzde 89 azaltıyor
Son dakika gelişmesi... Koronavirüse karşı Biontech ile birlikte aşı üreten Pfizer, antiviral hapının Covid-19 üzerindeki etkisine dair araştırma sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre ilaç, hastaneye yatma ve ölüm riskini yüzde 89 azaltıyor.
Pfizer, Covid-19’a karşı ilaçlı tedavi geliştirdiğini duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre; deney aşamasındaki yeni bir hapı içeren tedavi, Covid-19’u ağır geçirme riski taşıyan yetişkinler için hastaneye yatış veya ölüm olasılığını yüzde 89 oranında azaltıyor.
Deney katılımcılarına yeni hap, piyasada olan antiviral ilaç ritonavir ile birlikte verildi. Paxlovid adı verilecek bu bileşik tedavide, günde iki kez üçer hap içilmesi tavsiye ediliyor.
Pfizer, acil kullanım yetkisi başvurusu kapsamında ön deney sonuçlarını ABD'nin Gıda ve İlaç İdaresine (FDA) teslim edeceğini belirtti.
MERCK’İN İLACINDA ORAN YÜZDE 50
Merck'in Molnupiravir hapında ise bu oran yüzde 50 olarak açıklanmıştı.
İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), dün yaptığı açıklama ile Merck ve Ridgeback Biotherapy tarafından ortaklaşa geliştirilen Covid-19 antiviral hapını dünyada onaylayan ilk ülke olmuştu. Molnupiravir'in kullanımına ilişkin açıklama yapan kurum; semptomlar başladıktan sonraki beş gün içinde ilacın kullanılmasını tavsiye etti.
Tam deney verileri henüz her iki şirketten de gelmiş değil.
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