Son dakika... X'e (Twitter) erişim sorunu! 13 Ocak X (Twitter) çöktü mü?

Popüler sosyal medya platformu X'te, eski adıyla Twitter'da çökme sorunları yaşandığı bildiriliyor.

"AKIŞ YENİLEMEDİ" HATASI

X'e erişim sorunu yaşayan kullanıcılar ana sayfada “Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene” veya “Akış yenilemedi” hataları ile karşılaştığını ifade ediyor.

Web siteleriyle ilgili sorunların kullanıcılar tarafından raporlandığı Downdetector sitesine göre X için bildirimler büyük ölçüde arttı.

Downdetector'e göre 13 Ocak Salı güncel verilerinde saat 17.00 itibariyle X'e erişiminde sorun yaşandığı gözlemleniyor.

Şirkettense soruna dair henüz bir açıklama gelmedi.