SON DAKİKA! İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü

İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, "Büyük bir lideri kaybettik ve onun yasını tutuyoruz, ruhun saflığı, inanç gücü, işlerde beceriklilik, kibirliler karşısında cesaret ve Tanrı yolunda cihad açısından benzersiz bir lider" dedi.

40 GÜNLÜK ULUSAL YAS VE 7 GÜNLÜK RESMİ TATİL

İran devlet televizyonu, Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğini belirterek, "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı." ifadesini kullandı.

İran hükümeti de Hamaney'in hayatını kaybetmesi üzerine 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti.

"KATİLLERİNİ SERT, KARARLI VE PİŞMAN EDİCİ ŞEKİLDE CEZALANDIRACAKTIR"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in hayatını kaybetmesinin ardından yayımladığı açıklamada, "İran milleti, Hamaney’in katillerini sert, kararlı ve pişman edici şekilde cezalandıracaktır" ifadeleri kullanıldı.

İran Devrimi Muhafızları Ordusu (DMO), Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in İsrail-ABD saldırısında hayatını kaybetmesi sonrası yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Hamaney’in Ramazan ayında "şehadet makamına eriştiği" ifade edilirken, olaydan ABD ve İsrail sorumlu tutuldu. Açıklamada, "Bu şehadet, milletimizi aziz İmam Hamaney’in aydınlık yolunu sürdürme konusunda daha da kararlı kılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "ABD ve Siyonist rejimin gerçekleştirdiği bu suç ve terör eylemi, dini, ahlaki ve hukuki kuralların açık ihlalidir. İran milleti, Hamaney’in katillerini sert, kararlı ve pişman edici şekilde cezalandıracaktır. Devrimi Muhafızları Ordusu, İran Silahlı Kuvvetleri ve Besic güçleri, liderlerinin yolunu kararlılıkla sürdürecek, iç ve dış tehditlere karşı durarak ülkeyi savunmaya devam edecektir. Toplumun tüm kesimlerini, milli birlik ve dayanışma içinde ülkenin savunmasına destek vermeye davet ediyoruz" denildi.

TRUMP: ‘TARİHTEKİ EN KÖTÜ İNSANLARDAN BİRİYDİ…’

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in öldüğüne ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Trump, Hamaney için “tarihteki en kötü insanlardan biriydi” ifadesini kullanarak ölümünün “adalet” olduğunu savundu.

İRAN LİDERİ AYETULLAH ALİ HAMANEY KİMDİR?

Ayetullah Ali Hamaney 19 Nisan 1939'da Meşhed kentinde doğdu.

Meşhed ve Kum kentlerinde dini ilimler eğitimi alan Hamaney, 1962 yılında Kum'da Ayetullah Humeyni'nin Şah'a karşı başlattığı harekete katıldı. Çeşitli aralıklarla tutuklandı ve sürgüne gönderildi.

1978'de İslam Cumhuriyeti Partisi kurucularından olan Hamaney, devrim sonrası Temmuz 1979'da İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı Yardımcılığını üstlendi.

24 Kasım 1979'da İslam İnkılabı Muhafızları Ordusu Başkanlığına atanmasının yanı sıra aynı yıl, Tahran Cuma namazı imamlığına atandı. 1980 yılında İmam Humeyni tarafından İran Yüksek Savunma Şurası'na temsilci olarak atandı. Aynı yıl, İran Meclisine Tahran milletvekili olarak seçildi.

27 Haziran 1981 tarihinde Tahran Ebuzer Camisi'nde Halkın Mücahitleri grubunun düzenlediği iddia edilen bombalı saldırısında ağır yaralandı. Ekim 1981'de yapılan seçimlerde devrimden sonra ülkenin 3'üncü Cumhurbaşkanı seçildi. 1985 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasıyla da ikinci kez Cumhurbaşkanı oldu.

Humeyni'nin vefatından sonra Hamaney, ülke liderini seçme ve denetlemeyle görevli Uzmanlar Meclisi tarafından Haşimi Rafsancani'nin desteğiyle 1989 yılında ülkedeki en üst makam olan Lider (Rehber) olarak seçildi.

Yönetimi boyunca Batı karşıtlığıyla ön plana çıkan Hamaney, Rusya ve Çin ile iyi ilişkiler kurmaya çalıştı.

İran'da seçimle işbaşına gelen Cumhurbaşkanı sınırlı yetkilere sahipken, Ali Hamaney'in temsil ettiği liderlik makamı, tüm devlet organlarının üzerinde, sahip olduğu anayasal yetkilerle iç ve dış politika konularında son sözü söyleyen isim oldu.

Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere tüm devlet organlarının üzerinde bir otoriteye sahip Rehber, İran Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı olarak iç güvenlik ve dış politika konularında da belirleyici rol oynadı.

Özellikle son yıllarda, yönetim sorunları ve ekonomik problemlerden kaynaklanan sokak gösterilerinde Hamaney yönetim karşıtı eylemcilerin hedefi oldu.