Cengiz önce süreci başlattı, daha sonra kamulaştırmayla projesine onay aldı: Tarlaya GES vizesi

AKP iktidarı döneminde aldığı kamu ihaleleriyle sık sık gündeme gelen gözde iş insanlarından Mehmet Cengiz, Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Ankara Polatlı’nın tarım arazilerini yok etmek için onay aldı.

Cengiz’in şirketi Cengiz Elektrik Toptan Satış Anonim Şirketi’nin Kocahacılı Mahallesi’nde kurmak istediği güneş enerji santralı (GES) projesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı verildi. Bu kararla birlikte şirket, 998 milyon 501 bin TL harcayarak tarım arazilerine panel kuracak.

ÇİFTLİK BULUNUYOR

Bu kapsamda da 112 hektarlık yani yaklaşık 158 futbol sahasının bulunduğu alana 150 bin güneş paneli inşa edilecek. Panellerin yanı sıra bölgeye 15 adet inverter, bir adet kuman merkezi binası ve şalt merkezi kurulacak. Yılda 150 milyon kilovat saat üretim yapılacağı düşünülen proje alanının tarım arazisi olmasının yanında yakınında da hayvan çiftliği bulunuyor.

Cengiz’in proje alanı daha önce dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek imzasıyla imar planlarıyla yapılaşmaya açılmıştı. Ancak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından açılan dava sonucunda planlar iptal edilmişti.

Şirket 2024 yılında aynı proje için bakanlıktan onay aldı. Ancak revizyon projeyle birlikte alan değişikliği yaptı. Aynı projeyle alanı değiştirmesinin sebebi ise kamulaştırma olarak görüldü. 22 Mart 2025’te Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte Cengiz’in elektrik şirketi Cengiz Elektrik’e özel kamulaştırma kararı çıkarıldı. Polatlı’da 1 milyon 116 bin metrekare büyüklüğündeki 31 tarla güneş enerjisi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla “acele” kamulaştırıldı.