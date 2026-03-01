İran basını: Mahmud Ahmedinejad öldürüldü

İran basını, eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın ABD ve İsrail’in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybettiğini yazdı.

Bazı haberlerde, Ahmedinejad’ın korumalarıyla birlikte füze saldırısında öldüğü ileri sürüldü.

Ancak İran makamlarından ya da bağımsız uluslararası kaynaklardan bu iddiayı doğrulayan resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

2005-2013 yılları arasında İran Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Ahmedinejad, Batı karşıtı söylemleri, İsrail’e yönelik açıklamaları ve nükleer program konusundaki çıkışlarıyla uluslararası kamuoyunda dikkat çekmişti.

2009 seçimleri sonrası ortaya çıkan “Yeşil Hareket” protestoları döneminde yaşanan sert müdahaleler, onun yönetimine yönelik eleştirileri artırmıştı.

Görev süresi sona erdikten sonra sosyal medyada aktif bir profil çizen Ahmedinejad, zaman zaman İran yönetimine yönelik yolsuzluk eleştirileriyle gündeme geldi.

Ahmedinejad, 2017, 2021 ve 2024 yıllarında cumhurbaşkanlığına yeniden aday olmak istemiş ancak Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilmişti.