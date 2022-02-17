Son Dakika: Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor

17 Şubat 2022 Perşembe, 20:16

Sosyal medya platformu Twitter’a, saat 19.30’dan itibaren erişim sorunu yaşanıyor.

Kullanıcıların bir kısmı hesaplarının profil kısmına girişlerde sorun yaşarken diğer kullanıcılar ise siteye hiç erişemediğini belirtiyor.

Profil bölümüne girişte, kullanıcılar ‘Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene’ uyarısı ve ‘yeniden dene’ butonuyla karşılaşıyor.

Bazı kullanıcılar ise bağlantının yavaş olduğu ve medyaların yüklenmediğini ifade ederken, konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.