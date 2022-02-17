Son Dakika: Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor
Sosyal medya platformu Twitter’a erişim sorunu yaşanıyor.
Sosyal medya platformu Twitter’a, saat 19.30’dan itibaren erişim sorunu yaşanıyor.
Kullanıcıların bir kısmı hesaplarının profil kısmına girişlerde sorun yaşarken diğer kullanıcılar ise siteye hiç erişemediğini belirtiyor.
Profil bölümüne girişte, kullanıcılar ‘Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene’ uyarısı ve ‘yeniden dene’ butonuyla karşılaşıyor.
Bazı kullanıcılar ise bağlantının yavaş olduğu ve medyaların yüklenmediğini ifade ederken, konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
En Çok Okunan Haberler
- Grafiti sanatçılarından 'hurdalarla' geri dönüşüm mesajı
- Avustralya, sığınmacıları ortalama 689 gün alıkoyuyor
- Bangladeş’te demiryolu hattında yaşam mücadelesi
- Güneş Sistemi'ndeki gizemli nesne
- Çocukluğunu özleyen bu gazozcuya geliyor
- Y ve Z kuşağı evcil hayvanlarına daha özen gösteriyor
- “Kitaplar Adası”nın 20. yılı...
- İlahi Hanife Hanım!
- ‘Indigo Günlükleri’
- BUGÜN günlerden Cumhuriyet Kitap!