Son model cep telefonu için 100 bin TL, bir bilgisayar için 800 bin TL harcamak gerekiyor

Yayınlanma: 28.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.09.2024 - 04:00

Yüksek fiyat artışlarıyla birlikte bilgisayar ve cep telefonu gibi teknolojik cihazlar adeta birer yatırım aracı haline geldi. Son model bir cep telefonu almak için 100 bin TL, bir bilgisayar almak için 800 bin TL civarında parayı gözden çıkartmak gerekiyor.

Bilgisayar fiyatlarına döviz kuruna ve maliyet artışlarına bağlı olarak yılda 3-4 kez zam gelince yurttaş, yeni cihaz almak yerine eski bilgisayar ya da cep telefonlarını tamir ettiriyor. Bilgisayar ile birlikte yedek parça fiyatları da katlandı. Lojistikte yaşanan sorunlar nedeniyle geçen yıl 50-100 TL olan bir fan şimdi 300 TL’lere yükseldi. 500 liralık ekran fiyatı 2 bin liraya dayandı. Bilgisayar tamiri yapan teknik servislerde ise kapasiteleri aşan yoğunluklar var.

YÜZDE 3 ARTTI

Özelikle dar gelirliler 50 bin liraya yeni bir cihaz almak yerine eski cihazları için 2 ile 5 bin TL arası bütçe ayırarak bilgisayarını güçlendirme ya da tamir yoluna gidiyor.

Türkiye pazarında yılda ortalama 3 milyon adet yeni bilgisayar satılıyor. Bilgisayar değiştirme süresi de fahiş zamlarla eskiye göre uzadı. Türkiye’de bilgisayar pazarı, 2023 yılında yıllık ve adet bazında masaüstü ve notebook dahil yüzde 30 büyüyerek 3 milyon adede ulaştı. Pazar araştırma şirketi International Data Corporation’ın (IDC) raporuna göre, 2024’ün ikinci çeyreğinde kişisel bilgisayar satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 64.9 milyon adede ulaştı. Söz konusu satışların, 2 yıllık düşüşün ardından yapay zekâ etkisiyle art arda ikinci çeyrektir artması dikkati çekti.

En büyük ilk beş bilgisayar üreticisinin analizlerinin yapıldığı raporda, “Çin’deki zayıf satış sonuçları pazarı baskılamaya devam etti. Çin hariç tutulduğunda ikinci çeyrekte dünya çapındaki sevkiyatlar bir önceki yıla göre yüzde 5’in üzerinde büyüdü” dendi. İkinci çeyrekte en fazla artış, yıllık yüzde 20.8 ile Apple’ın bilgisayar satışlarında yaşandı. Apple’ı yüzde 13.7 ile Acer izledi. Lenovo Group ve ve HP Inc’nin satışlarında sırasıyla yüzde 3.7 ve yüzde 1.8 artış görüldü.

UZAKTAN ÇALIŞMA BİTİYOR!

CovId-19 pandemisi, çalışma alışkanlıklarını kökten değiştirdi. Birçok şirket, çalışanlarını güvenlik amacıyla evlerine gönderdi ve bu süreçte uzaktan çalışma modeli büyük ölçüde benimsendi. Teknoloji sektöründe işgücü talebinin düşmesi ve bazı büyük şirketlerin işten çıkarmalara gitmesi, işgücü piyasasında dengeleri değiştirdi. Pandeminin etkilerinin azalmasıyla, bazı şirketler çalışanlarını ofise geri çağırma yönünde adımlar atmaya başladı. Amazon Üst Yöneticisi (CEO) Andy Jassy, kurumsal çalışanları haftada beş gün ofise geri çağırarak uzaktan çalışma modeline son verdi ve iş dünyasında tartışma yarattı.

Amazon’un ofise dönüş kararı, uzaktan çalışmanın sürdürülebilirliği ve diğer şirketlerin de benzer adımlar atıp atmayacağı konusunda belirsizlik yarattı. KPMG anketine göre ABD’li CEO’ların yüzde 80’i, önümüzdeki üç yıl içinde kurumsal çalışanların tamamen ofislere dönmesini bekliyor.

KAHRAMANMARAŞ’A SPOR ALANI

Paribu’nun çatısı altındaki Team Paribu, İhtiyaç Haritası ile birlikte Kahramanmaraş’ta çocuklar ve gençler için çok amaçlı bir spor alanı inşa etti.

Proje sayesinde Hatay’da inşa edilen Team Paribu Spor Alanı’nda olduğu gibi Kahramanmaraş’taki Team Paribu Spor Alanı’nda da 6-18 yaş arası yaklaşık 250 çocuk ve genç bu alanda antrenörler eşliğinde spor yapma imkânı yakalayacak ve yetenekli oldukları branşı keşfedip kendilerini geliştirebilecek. Paribu Kurucu ve Üst Yöneticisi (CEO) Yasin Oral, “Depremin üzerinden 1.5 sene geçti ve Paribu, bölgeye ve bölgedeki insanların ihtiyaçlarına yönelik farklı alanlarda destek sağlayacağı çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

İSO’DAN 2 BİN KİŞİYE DİJİTAL EĞİTİM



İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO), Fundacio Eurecat işbirliğiyle bir yıldır yürüttüğü projede üretim sektörünün her kademesinden çalışanlar ile üniversite ve meslek lisesi öğrencilerden oluşan 2 binden fazla kişiye eğitim verildi. “Üretim Sektöründe Geleceğin İşleri: Cinsiyet Eşitliği Odağında Yeteneklerin Gelişimi (ManuFoW)” projesi kapsamında katılımcılara, veri analitiği ve yapay zekâ, robotik sistemler ve otomasyon, IoT ve sensör teknolojileri, bulut bilişim, siber güvenlik alanlarında eğitimler verildi. Proje yürütülürken eğitimlerle eşzamanlı olarak imalat sanayine yönelik temel araştırma ve ihtiyaç analizi çalışmaları yürütüldü. Bu çalışmalar ulusal çalıştay, eğiticilerin eğitimi atölyesi gibi etkinliklerle desteklendi.



SEKTÖRDEN



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