Sony'den kripto para hamlesi

Japon teknoloji devi Sony'nin finansal birimi, özellikle Amerikalı oyuncular ve dijital eğlence tüketicilerini hedef alacak, ABD dolarına endeksli kendi “stabil kripto parasını” (stablecoin) çıkarmaya hazırlanıyor. Şirketin planına göre bu dijital para birimi, PlayStation oyunları, anime yayınları, oyun içi satın almalar ve Sony'nin tüm dijital platformlarındaki abonelikler için yeni bir ödeme seçeneği olacak.

Chip'te yer aldığı gibi Sony, bu stratejik adımıyla geleneksel kredi kartı işlemlerinin getirdiği yüksek ücret ve gecikme sorunlarını aşmayı amaçlıyor. ABD merkezli bir dijital varlık firması ile ortaklık kurarak ihraç, saklama ve rezerv yönetimini sağlayacak olan şirket, düzenleyici onayların tamamlanması halinde, yeni kripto para birimini 2026 mali yılında piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bu gelişme, Sony'nin Ethereum katman-2 ağı ve NFT entegrasyonları gibi blockchain alanındaki büyüyen varlığına uyumlu bir adım olarak görülüyor.

Kripto ve oyun endüstrileri arasındaki işbirliği yeni bir durum değil; ancak Sony'nin stablecoin'e yönelmesi, kripto dünyasındaki daha geniş bir eğilimi yansıtıyor: Yerleşik büyük oyuncuların, açık ve merkezi olmayan ağlara katılmak yerine kendi özel sistemlerini, yani 'kapalı bahçelerini' inşa etmeleri.

Bitcoin, merkeziyetsizliği ve izinsiz katılımı temel alarak yeni bir finansal protokol oluşturmayı amaçlamıştı. Ancak günümüzde yaşanan yoğunluk, büyük şirketlerin piyasada hakimiyet kuran stablecoin'lerin başarısından cesaret alarak, kontrolü kendi ellerinde tutma isteğiyle kendi token'larını çıkarmasından kaynaklanıyor.

Sony’nin bu hamlesi, ABD’de stablecoin sağlayıcıları için daha net kurallar koyan düzenlemelerle de destekleniyor. Bu ortam, kurumsal oyuncuları teşvik ediyor. Günümüzde pek çok büyük kuruluş, işbirliğinden ziyade kontrolü önceliklendirerek bu alana giriş yapıyor. Ödeme devleri, bankacılık kurumları, hatta yapay zeka ve bulut hizmeti sağlayıcıları bile kendi dijital çözümlerini veya ödeme altyapılarını oluşturmak üzere stablecoin’leri kullanmaya başlıyor.

Bu genel eğilim, büyük finans ve teknoloji firmalarının stablecoin’leri, merkezi olmayan finansın (DeFi) vizyonunu gerçekleştirmek yerine, kendi kontrol ve karlarını artırmanın bir yolu olarak gördüğünü gösteriyor.

Bu yaklaşımın geçmişte emsalleri de var; örneğin Facebook’un (Meta) Diem projesi de benzer bir kapalı döngü kurmayı amaçlamıştı, ancak düzenleyici engellere takılmıştı.

Eski bir Diem yöneticisi olan David Marcus, mevcut ortamda farklı bir görüşü savunuyor. Marcus, ancak Bitcoin'in tarafsız ve açık tasarımının kriptonun vaadini tam olarak yerine getirebileceğini, aksi takdirde geleneksel aracıların yerini yeni bir aracı setinin alacağını iddia ediyor.

Bu görüşün haklı bir zemini var: Eğer her kurum kendi token havuzunu oluşturursa, finansal sistem daha da parçalanır ve geleneksel kurumlar ortadan kalkmak yerine pozisyonlarını sağlamlaştırır. Bitcoin, değer transferi için ortak bir temel sunarken, sahiplik arzusunun cazibesi ağır bastığında merkeziyetsizlik kavramı, gerçekte gelişen durumdan çok bir pazarlama terimi olarak kalıyor.