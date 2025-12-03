Eski sürümlerde kalanlara Apple'ın uyarı geldi! iOS 26.1'e güncelleme yapın

Bazı kullanıcılar eski sürüme alıştığı için ve gelen yeniliklerden memnun olmadığı için mevcut sürümünde kalmak istiyor ancak iOS 18'de kalan iPhone kullanıcılarına uyarı var. Apple, varsayılan sürüm olarak iOS 26.1'i önermeye başladı.

Eskiden kullanıcılara seçenek ve alternatif seçenekler sunuluyordu.

Apple, iOS 26'ya geçişleri henüz yayınlamadı ancak tasarımı beğenmeyen kullanıcıların eski sürüme dönmeye çalıştıklarını biliyoruz. Bu sebeple, bazı kullanıcılar iPhone'larını iOS 26'ya güncelleme konusunda geri durmuş olabilir.

Apple'ın ocak ya da şubat ayında bu iOS 26'ya geçişlerin oranlarını açıklaması bekleniyor.