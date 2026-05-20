Sony'nin State of Play etkinliği duyuruldu

PlayStation için yeni gelecek oyunların ya da gelişmelerin yer aldığı State of Play etkinliği bu yıl 2 Haziran Salı günü gerçekleşecek. Türkiye saati ile gece 12'de gerçekleşecek etkinlik teknik olarak 2 Haziran'ı 3 Haziran'a bağlayan gece olacak. Etkinlik canlı olarak PlayStation'ın resmi YouTube ve Twitch kanalları üzerinen yayınlanacak.

State of Play'de boy gösterecek oyunlar arasında en dikkat çeken Marvel's Wolverine oluyor. Etkinlikte tanıtılacak ya da gösterilecek oyunların tam listesi yayınlanmasa da potansiyel tahminler arasında Naughty Dog imzalı Intergalactic: The Heretic Prophet ve yeni bir God of War projesi duyurulabilir.

Sony, şubat ayındaki State of Play etkinliğinde onlarca yeni duyuru yapmıştı. God of War için yeniden yapım, Kena: Scars of Kosmora ve yeni John Wick oyunu bu etkinlikte öne çıkan duyurulardandı.