Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sony'nin State of Play etkinliği duyuruldu

Sony'nin State of Play etkinliği duyuruldu

20.05.2026 23:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Sony'nin State of Play etkinliği duyuruldu

Sony'nin yeni duyurularını yaptığı State of Play etkinliği haziran ayında karşımıza çıkacak.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

PlayStation için yeni gelecek oyunların ya da gelişmelerin yer aldığı State of Play etkinliği bu yıl 2 Haziran Salı günü gerçekleşecek. Türkiye saati ile gece 12'de gerçekleşecek etkinlik teknik olarak 2 Haziran'ı 3 Haziran'a bağlayan gece olacak. Etkinlik canlı olarak PlayStation'ın resmi YouTube ve Twitch kanalları üzerinen yayınlanacak. 

State of Play'de boy gösterecek oyunlar arasında en dikkat çeken Marvel's Wolverine oluyor. Etkinlikte tanıtılacak ya da gösterilecek oyunların tam listesi yayınlanmasa da potansiyel tahminler arasında Naughty Dog imzalı Intergalactic: The Heretic Prophet ve yeni bir God of War projesi duyurulabilir.

Sony, şubat ayındaki State of Play etkinliğinde onlarca yeni duyuru yapmıştı. God of War için yeniden yapım, Kena: Scars of Kosmora ve yeni John Wick oyunu bu etkinlikte öne çıkan duyurulardandı. 

İlgili Konular: #oyun #Sony #PlayStation State of Play

İlgili Haberler

Çin ile Avrupa ortaklığındaki araştırma uydusu fırlatıldı
Çin ile Avrupa ortaklığındaki araştırma uydusu fırlatıldı Çin Bilimler Akademisi (CAS) ile Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ortaklığında güneş rüzgarlarının Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşimlerini gözlemlemek üzere geliştirilen manyetosfer araştırma uydusu uzaya gönderildi.
Yapay zekada etik tartışmasından kar savaşlarına: Musk-Altman davası
Yapay zekada etik tartışmasından kar savaşlarına: Musk-Altman davası ABD'de OpenAI'ı birlikte kuran milyarderler Elon Musk ile Sam Altman arasında mahkemede sonuçlanan çekişme, insanlık yararına açık bir teknoloji geliştirme iddiasıyla ortaya çıkan girişimin, nasıl denetlendiği belirsiz kalan ticari öncelikli bir güce dönüşme sürecini resmetti.
Türk bilim insanları
Türk bilim insanları "mikro tüy" üretti Koç Üniversitesince insan vücudunda akciğerlerdeki havayı temizleyen ve hücreler arası sıvı akışını yöneten doğal mekanizmadan ilham alarak yapay mikro tüyler üretildi.