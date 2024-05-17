Sony, şarkılarını iznisiz kullanan şirketleri uyardı
Sony Music, teknoloji şirketlerine, yapay zeka (AI) sistemlerini geliştirebilmek için şarkılarını izinsiz kullanmamaları uyarısında bulundu.
BBC'nin haberine göre, Sony Music, 700 firmaya gönderdiği mektupta, "sanatçılarının müziklerinin izinsiz kullanılmış olabileceğine" inanmak için sebepleri olduğunu belirtti.
GOOGLE, OPENAI VE MICROSOFT GİBİ ŞİRKETLER UYARILDI
Aralarında Google, OpenAI ve Microsoft gibi teknoloji devlerinin bulunduğu şirketleri, yapay zeka sistemlerini geliştirebilmek için şarkılarını izinsiz kullanmamaları hakkında uyaran Sony Music, yetkisiz kullanımın yasal sıkıntılara yol açabileceğini kaydetti.
Söz konusu mektupta, firmalardan, hangi şarkıların yapay zeka sistemlerini geliştirmek için kullanıldığı, şarkılara nasıl erişildiği ve şarkılardan kaç kopya yapıldığı gibi soruları yanıtlamaları istendi.
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