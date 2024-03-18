Sony ve Samsung arasında neler oluyor? Şaşırtan karar

Yayınlanma: 18.03.2024 - 14:16

Güncelleme: 18.03.2024 - 14:16

Samsung'un XR başlık üzerinde çalıştığı geçen yılın şubat ayında duyurulmuştu. Burada cihazın geliştirilmesinde Samsung ile çalışacak şirketler Google ve Qualcomm olarak açıklanmıştı ancak, Daily Korea tarafından aktarılan habere göre Omdia’nın araştırmacılarından Minsoo Kang, Samsung'un yakında çıkacak olan XR başlığı için Sony Semiconductor Solutions Corporation’ın (SSS) OLEDoS ekranını kullanacağını söylemesi kafaları karıştırdı.

SAMSUNG KENDİ EKRANI YERİNE SONY'İ TERCİH EDEBİLİR

Daha önce Samsung'un kendi ilk mikro OLED ekranını kullanacağı söylenmişti.

Kang'a göre söz konusu ekran 1,3 inç boyutlarında ve WRGB alt piksel yapısında olacak. Samsung Electronics, XR başlığı için Samsung Display'i değil de Sony'i tercih ediyor olması da ortalık karıştıracak türden.

Hatırlatmak gerekirse, Sony de geçen yılın ağustos ayında OLED yapıdaki mikro ekranını tanıttı. Ekranın 1,3 inç boyutu bulunuyor ve 3.840 x 3.552 piksel çözünürlük sunuyor. 90 fps ekran yenileme hızına ek olarak yüksek parlaklığa sahip olarak tanıtıldı.