Sony ve Samsung arasında neler oluyor? Şaşırtan karar

Samsung'un XR başlığı için Qualcomm ve Google ile çalışacağı söylenmişti ancak beklendiği gibi olmayabilir. Son haberler, Sony ile çalıştığını gösteriyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 14:16
Sony ve Samsung arasında neler oluyor? Şaşırtan karar
Abone Ol google-news

Samsung'un XR başlık üzerinde çalıştığı geçen yılın şubat ayında duyurulmuştu. Burada cihazın geliştirilmesinde Samsung ile çalışacak şirketler Google ve Qualcomm olarak açıklanmıştı ancak, Daily Korea tarafından aktarılan habere göre Omdia’nın araştırmacılarından Minsoo Kang, Samsung'un yakında çıkacak olan XR başlığı için Sony Semiconductor Solutions Corporation’ın (SSS) OLEDoS ekranını kullanacağını söylemesi kafaları karıştırdı.

SAMSUNG KENDİ EKRANI YERİNE SONY'İ TERCİH EDEBİLİR

Daha önce Samsung'un kendi ilk mikro OLED ekranını kullanacağı söylenmişti. 

Kang'a göre söz konusu ekran 1,3 inç boyutlarında ve WRGB alt piksel yapısında olacak. Samsung Electronics, XR başlığı için Samsung Display'i değil de Sony'i tercih ediyor olması da ortalık karıştıracak türden.

Hatırlatmak gerekirse, Sony de geçen yılın ağustos ayında OLED yapıdaki mikro ekranını tanıttı. Ekranın 1,3 inç boyutu bulunuyor ve 3.840 x 3.552 piksel çözünürlük sunuyor. 90 fps ekran yenileme hızına ek olarak yüksek parlaklığa sahip olarak tanıtıldı.


İlgili Haberler

Samsung dünyada bir ilki gerçekleştirdi

Samsung dünyada bir ilki gerçekleştirdi
Samsung da Motorola yolundan gitti; bükülebilir telefonunu tanıttı

Samsung da Motorola yolundan gitti; bükülebilir telefonunu tanıttı
Samsung Galaxy Ring ilk kez gösterildi

Samsung Galaxy Ring ilk kez gösterildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türk sanat müziğinin usta ismi Rahmi Sönmezocak hayatını kaybetti

Türk sanat müziğinin usta ismi Rahmi Sönmezocak hayatını kaybetti
Kayıp Kate Middleton ortaya çıktı!

Kayıp Kate Middleton ortaya çıktı!
Covid geçirenler dikkat: 'Hastaların yaklaşık üçte biri...'

Covid geçirenler dikkat: 'Hastaların yaklaşık üçte biri...'
Günlük burç yorumları: 19 Mart 2024 Salı Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 19 Mart 2024 Salı Balık burcu yorumu
Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e övgü: 'Onun gibisini görmedim'

Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e övgü: 'Onun gibisini görmedim'
Günlük burç yorumları: 19 Mart 2024 Salı Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 19 Mart 2024 Salı Oğlak burcu yorumu
İspanya'da gündem Arda Güler: 'Muazzam, ümit verici...'

İspanya'da gündem Arda Güler: 'Muazzam, ümit verici...'
Cinsiyet değiştirmişti… Çukur’un Timsah Celil’i Meli Bendeli’nin Yeni imajı şaşırttı…

Cinsiyet değiştirmişti… Çukur’un Timsah Celil’i Meli Bendeli’nin Yeni imajı şaşırttı…