Sony ve LEGO'dan ortaklık; PlayStation serisi için proje

Sony ve LEGO güçlerini yeni bir PlayStation serisi için birleştirdi. Horizon serisini içeren bu projede oyun mu LEGO seti mi olacağı henüz bilinmiyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 10:28
Sony ve LEGO'dan ortaklık; PlayStation serisi için proje
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PlayStation yeni çıkan haberlere göre LEGO ile birlikte yeni bir projede yer alacak. Projenin ayrıntıları şu an için belli olmasa da Horizon serisini içerin bir projenin geliştirildiği söylendi. Ancak burada LEGO seti olarak mı sunulacağı ya da oyun olarak mı karşımıza çıkacağı bilinmiyor.

PLAYSTATION VE LEGO HORIZON SERİSİ İÇİN GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

Insider Gaming'den Tom Henderson'ın aktardığı projenin ayrıntıları da henüz belli değil. İddialara göreyse Sony söz konusu projeyi bir duyuru ile yakında açıklayacak. Guerilla Games’in PlayStation’a özel olarak sunduğu Horizon'un LEGO evreniyle birleştiği bir ortaklık göreceğiz.

Sony'nin mayıs ayında PlayStation Showcase etkinliği gerçekleştirmesi ve bu projeyle ilgili bir duyuru yapması bekleniyor.


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