Sora: Yazılı metni videoya dönüştüren yapay zeka teknolojisi büyük ses getirdi

Yayınlanma: 16.02.2024 - 08:54

Güncelleme: 16.02.2024 - 08:55

Yapay zeka şirketi OpenAI, tanıtımını yaptığı Sora isimli video üretim teknolojisi ile büyük ses getirdi.

Yazılı metni videoya dönüştüren yapay zeka teknolojisi ulaştığı gerçeklik seviyesiyle bu alanda içerik üreten YouTube’ları dahi şoke etti.

Microsoft’un büyük yatırımcısı olduğu OpenAI daha önce Chat GPT ile yakın bir etki yaratmıştı.

Yapay zeka teknolojisi son birkaç yılda, komutla insan elinden çıkmış gibi fotoğraf, çizim, şiir üretebilecek bir noktaya ulaştı.

Sora ise yazılı metni büyük bir gerçeklikle videoya dönüştüren bir teknoloji olarak tanıtıldı.

OpenAI, bu teknolojiyi elde etmek için “yapay zekaya hareket halindeki dünyanın öğretildiğini” duyurdu.

Şirket kullanıcıların bir dakika uzunluğunda videolar üretebileceğini açıkladı.

Sora henüz her isteyenin ulaşabileceği bir teknoloji değil

OpenAI, ortaya çıkabilecek tehlikelerin önünün alınabilmesi için, öncelikle Sora’nın belirlenen profesyoneller tarafından test edileceğini duyurdu.

Yapay zeka teknolojisi, çocuk pornosu dahil zararlı içeriklerin üretilmesinde kullanılabiliyor.

Yapay zeka şirketi, Sora’yı sinemacılar ve tasarımcılar gibi görsel içeriklerle uğraşan kişilere de öncelikli olarak açıyor.

OpenAI, teknolojinin hangi noktada olduğunu gösteren videolar da paylaştı.

Bu örneklerden birinde “Altına hücum dönemi California’sına ait bir tarihi görüntü” ifadesi karşısında Sora’nın oldukça gerçekçi bir video yarattığı görülüyor.

Bir başka örnekte ise “Tokyo’da deri ceketli bir kadının siyah ayakkabılarla, şehir ışıkları arasında yürümesini içeren” video isteğinin gerçeğe çok yakın şekilde üretildiği görülüyor.

OpenAI, Sora’nın karmaşık sahnelere yanıt verebilecek kapasitede olduğunu açıklıyor. Kullanıcının talep edebileceği cisimlerin gerçek dünyada nasıl varolduğunu anlayabildiği ifade ediliyor.

Şirket Sora’nın şu an için zayıf yanları olduğunu kabul ederek, bazı kullanıcı taleplerini karıştırabileceğini de açıkladı. Bir kurabiyeden ısırık alındığına ilişkin videoda, kurabiyede ısırık izi olmayabileceği örneği verildi.

OpenAI, şiddet ve cinsel içeriklerin engellenmesi, ünlü benzerliği videoları gibi içeriklerin engelleneceğini de duyurdu.

Teknolojinin bu tür komutları videoya dönüştürmeyeceği savunuldu.

Ünlü teknolooji Youtuber'ı Marques Brownlee, Sora ile ilgili ilk izlenimini "korkutucu" olarak tanımladı.

Apple'ın kurucularından Steve Wozniak, Tesla ve Space X'in sahibi Elon Musk'ın da aralarında bulunduğu teknoloji devi isimler, "İnsanlarla rekabet edebilecek AI sistemleri, topluma ve insanlığa karşı çok büyük riskler oluşturuyor" görüşünü savunuyor.