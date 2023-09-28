En çok para kazanan sosyal medya fenomenleri açıklandı
Sosyal medya fenomenleri son yıllarda giderek artmaya başladı. Yeni neslin olmak istediği mesleklerin başında gelen fenomenlik ne kadar para kazandırıyor? Sosyal medya fenomenleri ne kadar kazanıyor? İşte en çok kazanan fenomenler.
Forbes dergisi bugün, TikTok, YouTube, Instagram, Twitch ve diğer sosyal medya platformlarında en çok kazanan ve en etkili 50 içerik üreticisinin ikinci yıllık sıralaması olan "2023 En İyi İçerik Üreticileri Listesi"ni açıkladı.
İçerik üreticileri, bu yıl yaklaşık 700 milyon dolar (mevcut kur ile 19 milyar 195 milyon 624 bin TL) kazanarak geçen yıla göre yüzde 23'lük bir artış göstererek büyük bir medya ve reklam gücü haline geldi. 2023 En İyi İçerik Üreticileri Listesi'nde yer alan içerik oluşturucular, kazanç, girişimcilik ve nüfuz (takipçi ve etkileşim oranı) faktörlerine göre değerlendirildi ve sıralandı. Listedeki içerik üreticilerinin toplam takipçi sayısı 2,6 milyarın üzerinde.
YouTuber ve girişimci Mr. Beast, ikinci kez üst üste zirvede yer aldı. Charli D'Amelio, Huda Kattan, Khaby Lame, Dani Austin Ramirez ve Adam Waheed gibi tanınmış isimler de sıralamada yer aldı.
2023 En İyi İçerik Üreticileri Listesi'nde en çok kazanan sosyal medya fenomenleri ve kazançları şu şekildedir:
- MrBeast - 82 milyon dolar, 312 milyon takipçi
- Rhett & Link - 35 milyon dolar, 32 milyon takipçi
- PrestonPlayz - 35 milyon dolar, 26 milyon takipçi
- Ryan's World - 35 milyon dolar, 36 milyon takipçi
- Jake Paul - 34 milyon dolar, 66 milyon takipçi
- Markiplier - 30 milyon dolar, 68 milyon takipçi
- FuckJerry - 30 milyon dolar, 17 milyon takipçi
- Jacksepticeye - 27 milyon dolar, 26 milyon takipçi
- Matt Rife - 25 milyon dolar, 22 milyon takipçi
- KSI - 24 milyon dolar, 112 milyon takipçi
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