Aralarında Batuhan Çolak ile Süha Çardaklı da var... Sosyal medya operasyonunda 8 tutuklama!
Aykırı’nın Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak ile Muhbir’in yöneticisi Süha Çardaklı'n’ın da aralarında bulunduğu 8 kişi, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla tutuklandı.
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