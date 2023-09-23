Aralarında Batuhan Çolak ile Süha Çardaklı da var... Sosyal medya operasyonunda 8 tutuklama!

Aykırı’nın Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak ile Muhbir’in yöneticisi Süha Çardaklı'n’ın da aralarında bulunduğu 8 kişi, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.09.2023 - 09:59
Aralarında Batuhan Çolak ile Süha Çardaklı da var... Sosyal medya operasyonunda 8 tutuklama!
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