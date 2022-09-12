Söylentiler doğrulanmış olabilir: Apple'ın abonelik sistemi yolda
Apple’ın söylenti halinde etrafta dolaşan ‘abonelik sistemi’ gerçekleşmeye bir adım daha yaklaştı. Apple donanım hizmetleri için abonelik hizmetini test ediyor.
Söz konusu abonelik sistemi sayesinde aylık olarak iPhone kiralamak mümkün hale gelecek. Ortaya çıkan yeni sızıntılara göre iPhone, iPad ve MacBook kiralama hizmetleri 2022 yılı bitmeden başlayacak. Beklenen hizmetin Apple’ın Far Out etkinliği ile duyurulması bekleniyordu ancak duyuru gelmedi.
Abonelik sistemi test edilmeye başlandı
Teknoloji habercisi ve aynı zamanda verdiği sızıntılarla adını sıklıkla duyduğumuz Mark Gurman, Apple’ın söz konusu aboneliği için donanım ve yazılım tarafını hedefe alacağını söylüyor. Şu anda ABD ve Avrupa tarafındaki kullanıcıların deneyimleneceği tahmin edilen bu yeni hizmetin, ilerleyen dönemde daha fazla ülkedeki kullanıcıya ulaşması bekleniyor.
İlgili Haberler
- Apple ürünleri Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?
-
Video Haberler
- Gaziantep'te 8 bin kişi ile 'acı' mesaisi
- Antalya’da mango hasadı Ivana Sert ile tanıtıldı
- Kaza yapıp yan yatan araçtan telefonla konuşarak çıktı
- İtfaiye ve Sahil Güvenlikten yunus kurtarma operasyonu
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
- Yuvadan çıkışlarını heyecanla izlediler
- 3 katlı evi 6 günde soydular
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- MasterChef Hamza'dan üzen haber: Somer Şef duyurdu
- İstanbul'da AVM'de iki grup arasında silahlı kavga
- Erdoğan için harekete geçildi
- Meteoroloji'den Marmara için kritik uyarı, saat verdi
- Alparslan Türkeş'in kurmayından Kılıçdaroğlu’na destek
- Uzmanından Covid-19 açıklaması: Kasıma dikkat çekti
- 'Caner'i bugün kaybettik'
- Ümit Özdağ açıkladı!
- Özkiraz'dan, Ahmet Hakan'a çok sert 'Tarkan' tepkisi
- Yunus Akgün: 'Artık üstümüzden attık'