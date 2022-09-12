Söylentiler doğrulanmış olabilir: Apple'ın abonelik sistemi yolda

12 Eylül 2022 Pazartesi, 08:19

Söz konusu abonelik sistemi sayesinde aylık olarak iPhone kiralamak mümkün hale gelecek. Ortaya çıkan yeni sızıntılara göre iPhone, iPad ve MacBook kiralama hizmetleri 2022 yılı bitmeden başlayacak. Beklenen hizmetin Apple’ın Far Out etkinliği ile duyurulması bekleniyordu ancak duyuru gelmedi.

Abonelik sistemi test edilmeye başlandı

Teknoloji habercisi ve aynı zamanda verdiği sızıntılarla adını sıklıkla duyduğumuz Mark Gurman, Apple’ın söz konusu aboneliği için donanım ve yazılım tarafını hedefe alacağını söylüyor. Şu anda ABD ve Avrupa tarafındaki kullanıcıların deneyimleneceği tahmin edilen bu yeni hizmetin, ilerleyen dönemde daha fazla ülkedeki kullanıcıya ulaşması bekleniyor.