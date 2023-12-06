Soyu tükenme tehlikesi altındaydı: 150 yıl sonra bir ilk

Yayınlanma: 06.12.2023 - 17:30

Güncelleme: 06.12.2023 - 17:40

Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington, Capital Kiwi Projesi kapsamında kivi kuşu popülasyonunu arttırmayı hedefliyor. Proje kapsamında açıklanan bilgilere göre 150 yıl sonra ilk defa vahşi doğada iki kivi kuşu yavrusu doğdu.

Yeni Zelanda Koruma Bakanlığı'na göre ülkede yaklaşık 26 bin kahverengi kivi kuşu bulunuyor. Yeni Zelanda'nın sembolik uçamayan kuşlarından biri olan kivi kuşunun soyu tükenme tehlikesi altındadır.

Başkent Kivi Projesi gibi girişimler, kivi popülasyonunun korunmasında kritik bir rol oynamaktadır. Proje, 2022 yılında Wellington çevresindeki tepelere bir grup yetişkin kuşun salınması gibi adımlarla popülasyonu canlandırmayı amaçlıyor.

Proje ekibi, yakın zamanda gerçekleştirdikleri izleme ziyareti sırasında dört yavru tespit ederek, Wellington tepelerinde 150 yılı aşkın bir süredir ilk defa kivi yavrularının doğduğuna işaret etti. Proje kurucusu Paul Ward, bu durumu "çok özel bir durum" olarak nitelendirdi. Ekip yavruları belirli ağırlığa ulaşana kadar yakından izleyeceğini açıkladı.

Başkent Kivi Projesi kapsamında, kivileri yırtıcı hayvanlardan korumak için çeşitli önlemler de alınıyor. Proje, yerel toplulukların da aktif olarak destek verdiği geniş çaplı bir koruma girişimini içeriyor. Yapılan bu çabalar, kivi kuşunun uzun vadede korunması ve sürdürülebilirliği için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.