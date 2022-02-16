SpaceX üç yeni insanlı görev duyurdu: 'Çok daha derinlere gideceğiz'

16 Şubat 2022 Çarşamba, 00:00

Şirketin Starship gemisi, geçen eylülde Inspiration4 görevine sponsor olan girişimci Jared Isaacman'ı Polaris adlı başka bir görevde taşıyacak.

Independent Türkçe'nin haberine göre; Isaacman'a emekli ABD Hava Kuvvetleri savaş pilotu Scott Poteet, SpaceX operasyon mühendisi Sarah Gillis ve gemide sağlık görevlisi rolünü üstelenecek mühendis Anna Menon katılacak. Bu isimlerden ikisi ilk ticari uzay yürüyüşüne çıkacak.

Today'e verdiği demeçte Isaacman "İnsanların Ay'da yürüdüğümüz dönemde uzayda gittiğinden çok daha derinlere gideceğiz" dedi.

İlk uçuş denemesi için henüz bir tarih belirlenmese de Isaacman ve SpaceX, kasım ya da aralık kadar erken bir tarihte bir Dragon roketiyle kalkış yapabilir.

İkinci görev de Dragon'da olacak fakat üçüncüsü şu anda NASA ve SpaceX tarafından geliştirilen yeni nesil bir Starship gemisinde gerçekleştirilecek.

Polaris görevi Inspiration4 görevinden önce SpaceX'in gündemindeydi fakat Isaacman yeni bir çığır açıp açamayacağı hususunda daha özel görevlerle devam edip etmeyeceğine kafa yorduğunu belirtti.

Washington Post'a konuşan Isaacman, ilave uçuşların "uzayı herkese açma, insanlığı çok gezegenli bir tür haline getirme ve ideal olarak, burada, Dünya'da başarmaya çalıştığımız şeyler için fayda sağlama gibi daha büyük amaçlara hizmet edip etmeyeceğini" bilmediğini söyledi.

Mürettebat uzaydayken SpaceX'in Starlink internet hizmetini de test edecek. SpaceX, sistemi Ay ve Mars'a insanlı uzay uçuş görevleri için kullanmayı umuyor.

İlk görevde insanların basınç düşüşü oranlarıyla nasıl başa çıktığını görmek için uzay yürüyüşü öncesi ve sonrası araştırma da yapılacak. Dragon kapsülünün hava kilidi olmadığı için mürettebatın kapsülün tepesini açmadan önce basınçlı uzay giysileri giymesi ve kabin basıncını düşürmesi gerekecek.

NASA astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay yürüyüşleri yapabilmek için aylarca eğitim alıyor ve böyle bir deneyimin mürettebat için yeterli olacağı umuluyor. Gillis "NASA çok uzun süredir uzay yürüyüşleri yapıyor ve süreç boyunca edindikleri çok fazla bilgi var. Biz de bundan gerçekten sonuna kadar yararlanmayı planlıyoruz" dedi.

NASA'nın eski ve mevcut astronotlarıyla Uzay Taşıtı Dışı Etkinlik (EVA) deneyimleri ve insanın bunu nasıl başardığı hakkında konuştuk. Kendim gördükten sonra SpaceX'in yürüttüğü süreçlere, kesinlikle her şeyde uyguladıkları doğrulama, deneme süreci ve derin incelemeye adımlarına gerçekten ama gerçekten inanıyorum.