SpaceX uzaya yeni Starlink internet uyduları gönderdi

22 Şubat 2022 Salı, 13:59

Bir Falcon 9 roketi, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Gücü İstasyonu'ndaki 40 Numaralı Uzaya Fırlatma Kompleksi'nden ABD Doğu saatiyle sabah 9.44'te ateşlendi.

Fırlatma sonrasında SpaceX, Starlink uydularının plana göre yerleştirildiğini teyit etti.

Falcon 9'un birinci kademesi, Atlantik Okyanusu'nda konumlanmış A Shortfall of Gravitas adlı insansız gemiye iniş yaptı.

SpaceX bunun, bu görevi destekleyen Falcon 9 birinci kademe ek motorunun 11. uçuşu olduğunu söyledi.

SpaceX'in verdiği bilgilere göre Starlink, internet erişimi hiç bulunmayan, güvenilir olmayan ya da pahalı olan bölgelere yüksek hızlı genişbant internet götürecek