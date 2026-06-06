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SpaceX ve Google arasında anlaşma imzalandı

SpaceX ve Google arasında anlaşma imzalandı

6.06.2026 16:21:00
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SpaceX ve Google arasında anlaşma imzalandı

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın üst yöneticisi (CEO) olduğu uzay ve havacılık şirketi Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX), Google'a bilgi işlem kapasitesi sağlanmasına yönelik bir bulut hizmetleri anlaşması imzalandığını duyurdu.
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Şirketin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı bildirime göre, sağlanacak bilgi işlem kapasitesi yaklaşık 110 bin Nvidia grafik işlemcisinin (GPU) yanı sıra merkezi işlemciler (CPU), bellek ve diğer ilgili bileşenleri kapsayacak.

Anlaşma kapsamında Google, Ekim 2026-Haziran 2029 döneminde SpaceX'e aylık 920 milyon dolar ödeme yapacak.

Sağlanan altyapı kapasitesi, eylül sonuna kadar kademeli artırılacak ve bu geçiş döneminde daha düşük bir ücret uygulanacak.

Anlaşma uyarınca Google, kendi içerikleri, yapay zeka modelleri ve ilgili verileri üzerindeki mülkiyet ve fikri mülkiyet haklarını korumaya devam edecek.

İlgili Konular: #google #spacex #bulut teknolojisi

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