SpaceX, yeni astronot kıyafetini duyurdu

Elon Musk'ın başında olduğu SpaceX, uzay yürüyüşüne uygun yeni nesil astronot kıyafetini tanıttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2024 - 01:37
SpaceX, yeni astronot kıyafetini duyurdu
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SpaceX yeni nesil uzay kıyafetini tanıttı. The SpaceX Extravehicular Activity yanı kısaca EVA adı verilen bu uzay giysisi, uzay yürüyüşüne uygun olarak tasarlanmasının yanında özel bir sistem ile donatıldı. 

SPACEX'İN YENİ UZAY KIYAFETİ

SpaceX, insanın uzay uçuşu yeteneklerini  geliştirmek ve aynı zamanda uzaydaki amaçları desteklemek için tasarlanmış bir çaba olan yeni Polaris programını da duyurdu. Yüksek hareket kabiliyeti sunan giysi, HUD sistemiyle de donatıldı. 

Özel bid termal kumaşa sahip olan uzay kıyafeti, astronotlar tarafından uzay araçlarının dışında rahatlıkla giyilebilecek. Bir adet kamera taşıyan kıyafet, şirketin daha önceki Intravehicular Activity (IVA) kıyafetinin üstüne geliştirildi.

SpaceX tarafından yapılan paylaşım şu şekilde oldu:


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