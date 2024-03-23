Gökyüzünde parlak ve mavi sarmal görüldü; SpaceX suçlanıyor

Yayınlanma: 23.03.2024 - 15:48

Güncelleme: 23.03.2024 - 15:48

Mart ayının ilk günlerinde İzlanda ve Norveç sakinleri gökyüzünde bir tür portala benzeyen alışılmadık bir sarmal fark ettiler. Oldukça büyük ve parlaktı, hatta kuzey ışıklarını bile gölgede bırakıyordu. Bu olay yaklaşık on dakika sürdü.

Donanımhaber'in yabancı kaynaklardan aktardığına göre bazı görgü tanıkları bu parlayan spiralin fotoğrafını çekmeyi başardı ve gökbilimciler kısa sürede kaynağının ne olduğunu öğrendiler. Bu şekil, SpaceX'in Falcon 9 roketinden atılan donmuş yakıtın aydınlanmış bulutsu bir görüntüsüydü.

FALCON 9'UN İLK VAKASI DEĞİL

Roket 4 Mart'ta Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Çeşitli müşteriler için 53 küçük uyduyu yörüngeye taşıdı.

Roketin ikinci kademesi çalıştığında yörüngeden çıkmaya başladı ve Barents Denizi üzerindeki atmosferde yandı. Bu manevra sırasında dönen kademe itici yakıtı fırlattı. Donmuş kristalleri güneş ışığını yansıtan bir bulut oluşturdu.

Bu, Falcon 9 roketi tarafından yaratılan ilk ışık spirali değil. Aynı fenomen daha önce Alaska ve Hawaii üzerinde de gözlemlenmişti. Ancak, bunların meydana geleceğini tahmin etmek oldukça zor. Zira roketin her fırlatılışına böyle bir gösterinin eşlik etmeyeceği belirtiliyor. Birkaç faktörün aynı zamana denk gelmesi gerekiyor: Günün saati, roketin Dünya ve Güneş'e göre konumu ve yakıtı bırakan ikinci kademenin yönü ve dönüş hızı.