SpaceX yeni bir rekor daha kırmayı başardı

Elon Musk'ın şirketi SpaceX, görevlerine devam ederken yeniden bir rekor haberiyle gündeme geldi. Şirket, aynı roketi 20 kez yeniden kullanarak bu rekoru kırmış oldu. SpaceX, Falcon 9 roketi ile yörüngeye 23 adet Starlink taşıdı. 13 Nisan'da yapılan bu fırlatma ise oldukça önemliydi zira 20'nci fırlatış oluyordu.

SpaceX için bu fırlatmanın bir diğer önemli tarafı ise kendi rekorunu kırmasıydı.

SpaceX, birkaç gün önce gerçekleştirdiği Starlink görevi başarıyla sonuçlandı ve 23 adet uydu başarıyla uzaya yerleştirildi. Direkt şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Falcon 9 roketinin yirminci kalkışı oldu.

Özel bir bakım ve incelemeden geçmediği aktarılan roketin üç buçuk yıl önceki ilk uçuşundan bu yana ortalama iki ayda bir uçtuğu kaydedildi.

Falcon 9, 2020’deki ilk uçuşundan bu yana pek çok uçuşta bulundu. 530 uzay aracını yörüngeye taşıyan Falcon 9 bunun yanı sıra 8 insan ve yüzlerce Starlink'i uzaya taşıdı.

Falcon 9 lands on the A Shortfall of Gravitas droneship – completing the first 20th launch and landing of a booster! pic.twitter.com/G0w4IlXzNP