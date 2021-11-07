Spor giyim devi Nike'tan Metaverse atağı: Sanal ayakkabı tasarımcısı arıyor

07 Kasım 2021 Pazar, 11:15

Metaverse evrenine oyunlarıyla ve ofis programlarıyla dahil olacağını açıklayan Microsoft'un ardından Nike'ın da sanal ayakkabı ve kıyafetler satmayı planladığı öğrenildi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; bu hafta 7 yeni ticari marka başvurusunda bulunan şirketin Metaverse dünyasına hazırlandığı yorumları yapıldı.

Giyim devinin kısa süre önce verdiği iş ilanlarında sanal ayakkabı tasarımcısı ve benzer ürünler için sanal tasarımcılar arandığı bildirildi.

23 Ekim'de yayımlanan ilanlarda, "Bu pozisyonlar, Nike'da dijital ve sanal devrimi ateşlemeye odaklanan Dijital Ürün Oluşturma ekibi içinde yer alıyor" ifadelerine yer verildi.

Marka ve patent avukatı Josh Gerben, "Nike'ın marka başvuruları, metaverse fikrine çok açıkça selam veriyor" dedi.

Şirketin ana ticari markaları için yeni başvurular yapıyorlar; çevrimiçi ve sanal ortamlarda sanal giysiler, şapkalar, ayakkabılar satmaya başlayacaklarını söylüyorlar.

Nike'tan konuyla ilgili henüz resmi açıklama gelmese de bu, giyim markasının sanal dünyaya attığı ilk adım değil.

Mayıs 2019'da Nike'ın alt kuruluşu Air Jordan, nişancı oyunu Fortnite'la ortaklık kurmuştu. Bunun ardından karakterler, Nike logolu spor ayakkabılar giymeye başlamıştı.

Nike ayrıca çevrimiçi oyun platformu Roblox'la da birkaç iş birliği anlaşması imzalamıştı.

MICROSOFT ÖNCE DAVRANDI

Microsoft'tan 3 Ekim'de gelen iki ayrı açıklama da şirketin sanal ve artırılmış gerçeklik dünyasında Facebook'la rekabete hazırlandığını ortaya koymuştu.

Yeni ismiyle Meta'nın artırılmış gerçeklik tabanlı ofis uygulamasına rakip olacak Microsoft Teams özelliğini tanıtan şirket, kullanıcıların çevrimiçi görüşme sırasında kendilerini temsil edecek üç boyutlu karakterler, yani "avatarlar" kullanabileceğini açıklamıştı.

Şirket aynı zamanda oyunlarında ve oyun konsollarında da bu teknolojiden faydalanacağını bildirmişti.

Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın ifadelerine göre şirket şu anda metaverse benzeri uygulamaları oyunlara ve Xbox'a entegre etmeye odaklanmış durumda.