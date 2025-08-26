Spotify'a mesaj gönderme özelliği

Spotify da diğer sosyal platformlar gibi mesajlaşma özelliğini bünyesine eklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni yapılan duyuruya göre mesajlaşma özelliğini 16 yaş altındaki kullanıcılar kullanamayacak.

SPOTIFY MESAJLAŞMA ÖZELLİĞİ

Özellik hem premium için hem de uygulamayı ücretsiz olarak kullanan kullanıcılar için getiriliyor.

Mesajlaşma özelliği istenilen herkese mesaj gönderebilmeyi içermiyor olacak. Burada özellik, daha önce Jams, Blends veya Ortak Çalma Listeleri gibi Spotify'ın ortak kullanıcılara sahip imkanlarını kullanıp, etkileşimde bulunmuş kullanıcılar arasında ve Aile ya da Duo planını paylaşanlar arasındaki birebir görüşmeler için kullanılacak.

Burada kullanıcılar mesaj isteklerini kabul ederek konuşmaya başlayabilir ya da reddederek mesajlaşmamayı tercih edebilir.