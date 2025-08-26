Cumhuriyet Gazetesi Logo
Spotify'a mesaj gönderme özelliği

Spotify'a mesaj gönderme özelliği

26.08.2025 19:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Spotify'a mesaj gönderme özelliği

Spotify'a yeni bir özellik geleceği duyuruldu. Bu özellik, direkt mesaj göndermeyi içerek ancak bazı kısıtlamalar var.

Spotify da diğer sosyal platformlar gibi mesajlaşma özelliğini bünyesine eklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni yapılan duyuruya göre mesajlaşma özelliğini 16 yaş altındaki kullanıcılar kullanamayacak.

SPOTIFY MESAJLAŞMA ÖZELLİĞİ

Özellik hem premium için hem de uygulamayı ücretsiz olarak kullanan kullanıcılar için getiriliyor.

Image

Mesajlaşma özelliği istenilen herkese mesaj gönderebilmeyi içermiyor olacak. Burada özellik, daha önce Jams, Blends veya Ortak Çalma Listeleri gibi Spotify'ın ortak kullanıcılara sahip imkanlarını kullanıp, etkileşimde bulunmuş kullanıcılar arasında ve Aile ya da Duo planını paylaşanlar arasındaki birebir görüşmeler için kullanılacak.

Burada kullanıcılar mesaj isteklerini kabul ederek konuşmaya başlayabilir ya da reddederek mesajlaşmamayı tercih edebilir. 

İlgili Konular: #spotify #mesajlaşma #Spotify güncellemesi

İlgili Haberler

Kas kaybetmeden kilo vermenin yolları
Kas kaybetmeden kilo vermenin yolları Kilo vermek birçoğumuz için zorlu bir sınavdır ve farklı şekillerde başarılabilse de, hepsi aynı prensibe dayanır: Kalori açığı. Başka bir deyişle, tükettiğimizden daha fazla kalori yakmak.
Yiyeceklerin ilaçlarla etkileşimleri hakkında neler biliniyor?
Yiyeceklerin ilaçlarla etkileşimleri hakkında neler biliniyor? Bu oldukça utandırıcı bir problemdi. Üstelik beş saat boyunca süren ereksiyon nedeniyle acı verici bir hâl almıştı.
Yapay zeka insanlarda
Yapay zeka insanlarda "derin ve eleştirel düşünmeyi" geriletiyor Yapay zeka teknolojilerinin günlük yaşamın her alanına hızla girmesi, bunun insanlardaki "derin ve eleştirel düşünme" becerilerini zayıflattığı yönündeki tartışmaları artırdı.