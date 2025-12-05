Son Dakika... Bahis soruşturmasında yeni gelişme: Çok sayıda futbolcu ve yönetici gözaltına alındı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.12.2025 10:06:00
Haber Merkezi
Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bahis ve şike soruşturması genişledi. TFF 2. Lig takımlarından çok sayıda profesyonel futbolcu ile bazı kulüp yöneticileri gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında futboldaki bahis ve şike iddialarına yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

2023-2024 sezonunda TFF 2. Lig’de oynanan bir maça ilişkin yürütülen soruşturmada, bazı profesyonel futbolcular ve kulüp yöneticileri şüpheli olarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın odağında, maç sonucuna yönelik yasa dışı bahis oynandığı ve bazı kişilerin bu süreçte şike yaptığı iddiaları yer alıyor.

Gözaltına alınanların ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

