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Spotify'a yakında HiFi desteği geliyor! Fazladan internet harcayacak

Spotify'a yakında HiFi desteği geliyor! Fazladan internet harcayacak

20.06.2025 21:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Spotify'a yakında HiFi desteği geliyor! Fazladan internet harcayacak

Spotify için birkaç yıl önce tanıtılan HiFi yani kayıpsız ses kalitesine yönelik yeni gelişmeler var. Uzun bir süredir beklenen HiFi altyapısının yakında Spotify için sunulması bekleniyor.

Spotify'ın yaklaşık 4 yıl önce tanıtmış olduğu HiFi özelliği yakında getiriliyor. Platformda olmasa da Deezer gibi başka müzik uygulamalarında bu imkan sunuluyor. Spotify tarafında ise kayıpsız müzik dinleme keyfinin ne zaman yaşanacağı açıklanmazken, masaüstü uygulamasında ses kalitesi seçeneklerinin arasında kayıpsız sesin yer alması yakında özelliğin sunulabileceğini düşündürdü. 

SPOTIFY İÇİN YAKINDA KAYIPSIZ SES KALİTESİ SUNULACAK 

Uygulamada son güncelleme sonrası ses kalitesi ayarlarında ve kenar çubuğunda kayıpsız ses seçeneği görülmeye başlandı. Bunun yanı sıra kullanıcıların kulaklıklarından en iyi sesi almasını sağlayacak yeni bir özellik de bulunuyor. Burada bazı kulaklıklarda müzik dinleme performansı optimize edilecek.

Burada yeni ses kalitesi seçeneği FLAC formatında olan 24 bit/44.1 kHz'e kadar oynatmayı destekleyecek. Yüksek kalitede dinlenebilecek müzikler saatte 1 GB internet tüketimine neden olacak.

Spotify'ın Premium kullanıcılarına sunması beklenen bu özellik çok uzun zamandır 'geldi, gelecek' şeklinde haberlerle gündeme geliyor. Ancak ilk kez bu kadar sunulmaya yaklaşmış görünüyor.

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