Spotify, eleştiri yağmuruna tutulan logosunu güncelledi

Spotify, birkaç hafta önce güncellediği mobil uygulama logosunu gelen eleştirilerin ardındın eski yeşil logosuna güncelledi. Bazı kullanıcılar, uygulamanın bu yeni logosunu üç boyutlu disko topuna benzetmiş ve uygulama sanki güncellenememiş de takılıp kalmış gibi göründüğü için eski logoya geri dönülmesini talep etmişlerdi.

Yayınlanan son güncelleme ile disko topu şeklindeki logo eski yeşil logosuna kavuştu.

Spotify yetkilileri, 17 Mayıs'ta resmi bir açıklama yapmış ve logonun herkese uygun olmadığını anladıklarını, birkaç hafta içinde logonun eski haline geleceğini duyurmuştu.