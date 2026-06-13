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Spotify, eleştiri yağmuruna tutulan logosunu güncelledi

Spotify, eleştiri yağmuruna tutulan logosunu güncelledi

13.06.2026 00:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Spotify, eleştiri yağmuruna tutulan logosunu güncelledi

Spotify, mobil uygulamasının logosunu disko topu gibi renkli bir tasarımla değiştirmişti.
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Spotify, birkaç hafta önce güncellediği mobil uygulama logosunu gelen eleştirilerin ardındın eski yeşil logosuna güncelledi. Bazı kullanıcılar, uygulamanın bu yeni logosunu üç boyutlu disko topuna benzetmiş ve uygulama sanki güncellenememiş de takılıp kalmış gibi göründüğü için eski logoya geri dönülmesini talep etmişlerdi.

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Yayınlanan son güncelleme ile disko topu şeklindeki logo eski yeşil logosuna kavuştu.

Spotify yetkilileri, 17 Mayıs'ta resmi bir açıklama yapmış ve logonun herkese uygun olmadığını anladıklarını, birkaç hafta içinde logonun eski haline geleceğini duyurmuştu.

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