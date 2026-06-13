Steam'de 15 Haziran'a kadar 3 oyun ücretsiz veriliyor

Steam'de 15 Haziran'a kadar 3 oyun ücretsiz olarak veriliyor. Birbirinden farklı türlerde sıralanan bu oyunların toplam değeri ise 1.330 TL oluyor. Eets, The Red Lantern ve Happy's Humble Burger Farm adlı oyunları Steam hesabınıza ücretsiz olarak ekleyebiliyorsunuz.

Eets, 29 Mart 2006 yılında çıkan oldukça eski bir oyun ancak eğlenceli yapısıyla dikkat çekiyor. Bağımsız bir bulmaca olan Eets, Klei Stüdyosundan çıkmış bir oyun. Oyun stüdyosu, Don't Starve Together, Oxygen Not Included ve Rift of the NecroDancer gibi çok beğenilen oyunlara da imza atmıştı.

The Red Lantern, ise hayatta alma temasına sahip. Oyunda karakterimiz farklı köpeklerden oluşan kızakla birlikte evine dönmeye çalışıyor.

Happy's Humble Burger Farm ise bir korku oyunu ve son yıllarda oldukça popüler olan 'gece vardiyasında çalışma' oyunlarından biri. Oyunda işten eve, evden işe korku hikayesini deneyimliyorsunuz. Oyunda Türkçe arayüz ve altyazı desteği de sunuluyor.