Spotify kaç milyon kullanıcısı olduğunu açıkladı

Popüler müzik ve podcast dinleme platformu Spotify, kullanıcı sayısını artırıyor. Buna göre yeni açıklanan verilerde toplamda aylık ve aktif 696 milyon kullanıcıya ulaşan servis, 4,2 milyar euro toplam gelir de elde etti.

SPOTIFY POPÜLERLİĞİNİ ARTIRIYOR

Son çeyrekte elde ettiği verileri ve başarılı açıklayan Spotify, premium abonelik tarafında 276 milyon kullanıcıya ulaştı. Şirketin bu verilere göre ücret ödeyen ve ücretsiz olarak Spotify'ı kullanan kullanıcı sayısı yıllık bazda yüzde 10'dan fazla artmış oldu.

Abone sayısı yıllık bazda yüzde 12 arttı, brüt kar marjı ise 227 baz puan arttı ve yüzde 31,5'e kadar çıktı.

Her ne kadar artış görülse de Spotify'ın abonelik ve reklam gelirlerinin çoğu doğrudan müzik şirketlerine gidiyor. Bu sebeple düşük kar marjlarına sahip oluyor. Yani kısaca Spotify bu kadar kazanç sağlıyor gibi görünse de aslında şirket eline geçen karda zorluk çekiyor. Geçen yılın ikinci çeyreğinde yüksek kar marjına ulaşsa da bu yılın aynı çeyreğinde zarara uğradı.