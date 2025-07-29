Türkiye'nin mesajlaşma uygulaması Next çıktı

Türkiye'nin yerli mesajlaşma uygulaması Next çıkış yaptı. Kullanıcılar hem App Store'dan hem de Play Store'dan uygulamaya ulaşıp, indirebiliyor. Geçen hafta karşımıza çıkan Next Teknofest Sosyal, Türkiye'nin dijital olarak kendi uygulamalarını geliştirmeye odaklandığını göstermişti.

Next Teknofest Sosyal'in geliştirici ekibi 2N MEDYA ANONIM tarafından anlık mesajlaşma uygulaması yayınlandı. Next adı verilen uygulama, iOS ve Android kullanıcılarına WhatsApp alternatifi olarak sunuldu.

Next, bireysel ve kurumsal olarak kullanımlara uygun.

Uygulamanın Google Play Store açıklamasında şunlar yer alıyor:

Next, hem güvenli mesajlaşma hem de uzaktan çalışan ekipler için etkili bir işbirliği platformu olarak öne çıkan bir üretkenlik uygulamasıdır. Grup sohbetlerini destekleyen bu uygulama gelişmiş iletişim özellikleri sunar. Tüm bu hizmetler uçtan uca şifreleme ile korunarak kullanıcıların gizliliğini garanti altına alır. Next'in sunduğu başlıca avantajlar şunlardır: -Modern ve kapsamlı iletişim çözümleri -Uzaktan çalışanlar da dahil olmak üzere şirketler için güvenli ve şifrelenmiş mesajlaşma imkanı

App Store'da ise daha kısa bir açıklama yer alıyor: