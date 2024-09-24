Spotify ve Apple Music’e rakip olarak çıkmıştı: 'TikTok Music' tüm dünyada kapanıyor

Yayınlanma: 24.09.2024 - 16:46

Güncelleme: 24.09.2024 - 16:46

TikTok’un çatı şirketi ByteDance, müzik yayın servisi TikTok Music'in 28 Kasım itibarıyla tüm dünyada kapanacağını duyurdu. Şirketin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, platformun faaliyetlerine son verileceği belirtildi.

Spotify ve Apple Music gibi devlere rakip olarak kurulan TikTok Music, bugüne kadar Avustralya, Brezilya, Endonezya, Meksika ve Singapur gibi ülkelerde hizmet veriyordu. Platform, ByteDance'in ilk olarak 2019'da Hindistan ve Endonezya'da kullanıma sunduğu, daha sonra Brezilya'ya da açılan Resso adlı uygulamanın temel alınmasıyla geliştirilmişti. Ancak, Resso bu yılın başında Hindistan’da yasaklanmıştı.

TikTok, son dönemde müzik endüstrisiyle sıkıntılı süreçler yaşamaya devam ediyor. Yılın başında Universal Music Group telif hakları anlaşmazlıkları nedeniyle müzik kataloğunu TikTok’tan çekmiş, ancak mart ayında taraflar arasında uzlaşı sağlanmıştı.