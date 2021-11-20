Spotify'ın şarkı sözleri özelliği sonunda Türkiye'de

20 Kasım 2021 Cumartesi, 17:38

Popüler müzik uygulaması Spotify, ABD ve çeşitli ülkelerde testlerini gerçekleştirdiği şarkı sözü senkronizasyon özelliğini tüm kullanıcılar için yayınladı. Yeni özellik hem ücretsiz hem de Premium kullanıcılar tarafından ulaşılabilecek ve Musixmatch tarafından desteklenecek.

BİRÇOK CİHAZA DESTEK SUNUYOR

iOS, Android, masaüstü, TV ve konsollara sunulan yeni özellik, şarkıların ''Şimdi Yürütülüyor'' sekmesi üzerinde sosyal medya için paylaş özelliği ile birlikte yer alacak. Daha öncesinde Genius yardımı ile hikayeler ve şarkı sözlerini gösteren Spotify, yalnızca belirli şarkılarda bu desteği sağlıyordu.

ShiftDelete'in haberine göre; yeni özellik ile beraber uygulamada yer alan çoğu şarkı için destek sunulacağını söyleyen Spotify'ın, Deezer ve 2019 yılında şarkı sözleri özelliğini getiren Apple Music ile olan rekabetinin artacağı da söylenebilir.

ŞARKI SÖZLERİ ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

Özelliği mobil cihazlarda kullanmak için adımları takip edin:

Şarkının “Şu Anda Çalan Görünümü”ne dokunun.

Dinlerken ekranı aşağıdan yukarı doğru kaydırın.

Şarkı çalarken eş zamanlı olarak akan şarkı sözlerini takip edebilirsiniz.

Paylaşmak için şarkı sözleri ekranının altındaki “Paylaş” seçeneğine tıklayın.

Sonrasında paylaşmak istediğiniz şarkı sözlerini ve paylaşacağınız sosyal platformu seçin.

Özelliği masaüstü uygulamasında kullanmak ise oldukça basit. ”Şu Anda Çalan” çubuğunda bulunan mikrofon ikonuna tıkladığınızda şarkı sözleri karşınıza gelecek. Şarkıyla eş zamanlı olarak takip edebilirsiniz.

Özelliği akıllı TV uygulamalarında kullanmak için takip edeceğiniz adımlar da gayet kolay. Şarkının “Şu Anda Çalan Görünümü”nü açıp sağ köşedeki şarkı sözleri seçeneğine girip etkinleştirebilirsiniz.