Netflix'ten Spotify dizisi: Yayın tarihi belli oldu!

15 Haziran 2021 Salı, 13:12

İsveç merkezli dijital müzik platformu Spotify, hikâyesiyle Netflix'e dizi oluyor. Altı bölümden oluşması planlanan mini dizinin prodüksiyonu başladı.

Beyazperde'nin haberine göre, her ikisi de İsveç Dagens Industri'de iş muhabiri olan Sven Carlsson ve Jonas Leijonhufvud'un 'Spotify Untold' kitabından esinlenen dizi, genç teknoloji girişimcisi Daniel Ek ve dünya çapında ücretsiz ve yasal akışlı müzik sunarak müzik endüstrisini sarsan ortakları etrafında dönüyor. 'Spotify Unfold' kitabında da yer alan, plak şirketlerini ikna etme çabaları, Steve Jobs'un Spotify'ın ABD lansmanındaki kişisel savaşı ve Taylor Swift, Bob Dylan gibi sanatçılarla yaşanan süreç dizide de işlenecek.

Dizinin oyuncu kadrosunda, Daniel Ek rolündeki başrol oyuncusu Edvin Endre'ye ek olarak, Per Sundin rolünde Ulf Stenberg, Petra Hansson rolünde Gizem Erdoğan, Andreas Ehn rolünde Joel Lützow ve Martin Lorentzon rolünde Christian Hillborg yer alıyor.

Dizinin yönetmenliğini Per-Olav Sørensen üstlenirken, senaryoyu Christian Spurrier kaleme aldı. Yürütücü yapımcılığı Berna Levin, yapımcılığı Eiffel Mattsson, geliştirme yapımcılığını ise Luke Franklin üstleniyor. Adı yapımcılar tarafından paylaşılmayan dizinin 2022'de yayınlanması planlanıyor.