RTÜK'ten Spotify kararı: İzin çıktı
RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Spotify'ın lisans başvurusu hakkında kararını verdi.
RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre; geçen yıl yayıncıların ödemek durumunda oldukları reklam Üst Kurul paylarını 3 ay erteleyen ve medya kuruluşlarının RTÜK’e ulaştırma yükümlülüğü bulunduğu Yeminli Mali Müşavir Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu gönderme süresini öteleyen Üst Kurul, zor durumdaki yerel yayıncılar için yeni bir karar daha aldı.
Toplanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 6112 sayılı Kanuna göre RTÜK’ün gelirleri arasında yer alan, karasal ortamdan yayın yapan kamu ve özel medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan alınan televizyon kanal, multipleks kapasite ve radyo frekans yıllık kullanım ücretlerinin temmuz ayı taksitine ilişkin düzenleme kararı aldı. Üst Kurul her yılın ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında olmak üzere dört eşit taksitte ödenen frekans ücretinin yaz ödemesini 4 ay erteledi.
Buna göre, koronavirüs salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden olumsuz etkilenen yerel yayıncıların ekonomik yüklerini hafifletmek amacıyla son ödeme tarihi 31 Temmuz 2021 olan Temmuz ayı kanal/frekans taksit ücretlerinin son ödeme tarihi 30 Kasım 2021'e ertelendi.
SPOTIFY LİSANS ALDI
Üst Kurulun gündemindeki diğer bir konuysa internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık lisansı başvuruları oldu. Uluslararası müzik platformu Spotify’ın başvurusunu değerlendiren RTÜK, aldığı kararla kuruluşa lisans verdi. Spotify RTÜK’ten aldığı isteğe bağlı yayıncılık lisansıyla 10 yıl süreyle Türkiye’de faaliyetlerini sürdürebilecek.
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