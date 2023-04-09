Star Wars Jedi: Survivor sistem gereksinimleri belli oldu

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 11:04

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 11:04

EA Games, Star Wars Jedi: Fallen Order'dan önce hikayeli oyunlara verdiği önemi azaltmıştı. Ancak Star Wars Jedi: Fallen Order'ın yakaladığı başarıdan sonra tekrardan hikayeli oyunlara odaklanan firma şimdi ise Star Wars Jedi: Survivor'ı çıkarmaya hazırlanıyor.

Bu yılın en çok beklenen oyunları arasında yer alan Star Wars Jedi: Survivor'ın sistem gereksinimleri ortaya çıktı. Oldukça düşük sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyan oyunun depolama alanı kısmında ise durumun tam tersi olduğu görülüyor. Oyun 155 GB'lık büyük bir depolama alanına ihtiyaç duyuyor.

Star Wars Jedi: Survivor'un bütün sistem gereksinimleri ise şöyle:

Minimum

İşlemci: Ryzen 5 1400 / Intel Core i7-7700

CPU Özellikleri: 4 çekirdek ve 8 iş parçacığı

Ekran Kartı: Radeon RX 580 / Nvidia GeForce GTX 1070

Ekran Kartı Özellikleri:DX12, 8 GB VRAM

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit veya Windows 11

RAM: 8 GB

Depolama: 155 GB

Önerilen

İşlemci: Ryzen 5 5600X / Intel Core i5 11600K

İşlemci Özellikleri: 4 çekirdek ve 8 iş parçacığı

Ekran Kartı: RX 6700XT / Nvidia GeForce RTX 2070

Ekran Kartı Özellikleri: DX12, 8 GB VRAM

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit veya Windows 11

RAM: 16 GB

Depolama: 155 GB SSD