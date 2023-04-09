Star Wars Jedi: Survivor sistem gereksinimleri belli oldu
Son zamanların en çok beklenen Star Wars oyunu olan Star Wars Jedi: Survivor'un sistem gereksinimleri açıklandı. Açıklanan bilgilere göre Star Wars Jedi: Survivor birçok bilgisayarda açılabilecek.
EA Games, Star Wars Jedi: Fallen Order'dan önce hikayeli oyunlara verdiği önemi azaltmıştı. Ancak Star Wars Jedi: Fallen Order'ın yakaladığı başarıdan sonra tekrardan hikayeli oyunlara odaklanan firma şimdi ise Star Wars Jedi: Survivor'ı çıkarmaya hazırlanıyor.
Bu yılın en çok beklenen oyunları arasında yer alan Star Wars Jedi: Survivor'ın sistem gereksinimleri ortaya çıktı. Oldukça düşük sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyan oyunun depolama alanı kısmında ise durumun tam tersi olduğu görülüyor. Oyun 155 GB'lık büyük bir depolama alanına ihtiyaç duyuyor.
Star Wars Jedi: Survivor'un bütün sistem gereksinimleri ise şöyle:
Minimum
İşlemci: Ryzen 5 1400 / Intel Core i7-7700
CPU Özellikleri: 4 çekirdek ve 8 iş parçacığı
Ekran Kartı: Radeon RX 580 / Nvidia GeForce GTX 1070
Ekran Kartı Özellikleri:DX12, 8 GB VRAM
İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit veya Windows 11
RAM: 8 GB
Depolama: 155 GB
Önerilen
İşlemci: Ryzen 5 5600X / Intel Core i5 11600K
İşlemci Özellikleri: 4 çekirdek ve 8 iş parçacığı
Ekran Kartı: RX 6700XT / Nvidia GeForce RTX 2070
Ekran Kartı Özellikleri: DX12, 8 GB VRAM
İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit veya Windows 11
RAM: 16 GB
Depolama: 155 GB SSD
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