Epic Games'in bu hafta ücretsiz sunduğu oyunlar

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 08:00

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 08:00

Epic Games'te önümüzdeki hafta ücretsiz hale gelecek oyun normalde 33 TL'ye satılan Tunche olacak.

Epic Games, 13 Nisan'a kadar hem Dying Light: Enhanced Edition'ı hem de shapez adlı oyunu ücretsiz olarak veriyor. Normal fiyatı 59 TL olan olan Dying Light: Enhanced Edition, ve normalde 29.50 TL olan shapez, 13 Nisan saat 18.00'e kadar ücretsiz bir şekilde oyunseverlerin kütüphanesine eklenebiliyor.

EPIC BU HAFTA İKİ OYUNU ÜCRETSİZ OLARAK VERİYOR

Dying Light: Enhanced Edition, 2015 yılında çıkış yapmış bir zombi oyunu. Oyunseverler tarafından oldukça sevilen bir seri olan Dying Light, açık dünya oyunu ve açıklama kısmında şunlar yazıyor:

"Dying Light: Enhanced Edition, zombilerin hüküm sürdüğü kıyamet sonrası bir dünyada maceraya atılmak için ihtiyacın olan tek şey. Bu genişletme yepyeni buggy aracı, ek bir oyun modu, iki ekstra karantina bölgesi ve ek eşyalar içeriyor."

Epic Games'te önümüzdeki hafta iki oyun ücretsiz olarak karşımıza çıkacak. 13 Nisan ve 20 Nisan tarihleri arasında sunulacak oyunlardan biri MORDHAU diğeri de Second Extincton olacak.