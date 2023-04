Epic Games'te Bahar İndirimleri başladı! Hangi oyunlar indirimde?

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 09:56

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 09:56

Epic Games ücretsiz oyun dağıtmasına ek olarak indirim haftaları da düzenliyor. Yeni başlayan Bahar İndirimi 2023 kapsamında onlarca popüler oyunda indirim var. FIFA 23 699 TL'den 209.99 TL'ye kadar düşüyorken, Destiny 2: Lightfall 449 TL'den 300'e kadar düşüyor.

Popüler oyun Dead Space 999.99 TL'lik bir fiyattan yüzde 20 indirim ile 799.99'a düşüyor.

Bir diğer yandan yıllar önce platformda ücretsiz verilmesiyle dikkat çeken efsane Grand Theft Auto'nun The Trilogy-The Definitive Edition yüzde 50 indirim ile 575 TL'ye iniyor.

Çıktığı dönem oyun gündeminden düşmeyen Cyberpunk 2077 de yüzde 50'lik bir indirimle 124.50 TL'ye kadar düşüyor.

Riders Republic 699 TL'den yüzde 75 indirimle 174.75 TL'ye düşüyorken, serinin devam oyunu Far Cry 6 Standard Edition yüzde 70 indirimle 209.70 TL'ye kadar iniyor.

BAFTA 2023'te Çıkış Yapan Oyun kategorisinde ödül kazanan The Case of the Golden Idol da yüzde 20 indirimle 36 TL'ye satın alınabiliyor.

Epic Games Bahar İndirimi, 6 Nisan ile 20 Nisan tarihleri arasında pek çok oyunda devam edecek.