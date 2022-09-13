Starbucks NFT kazanmayı sağlayan platformunu duyurdu
Geçen yıl daha sık gündeme gelen NFT, bu yıl tekrar canlanmaya başladı. Starbucks kullanıcıların görevleri yerine getirip NFT kazanacağı bir platform duyurdu.
Geçtiğimiz aylarda kendi NFT’lerini çıkacağını açıklayan ve Web 3.0 teknolojisine yatırım yaptığını açıklayan Starbucks, bugün kullanıcılara sunacağı projesini resmen tanıttı. ‘Starbucks Odyssey’ adını taşıyan ve yılın ilerleyen zamanlarında kullanıma açılması planlanan yeni proje, kullanıcılara pek çok yeni imkân ve deneyim sunacak.
Webtekno'nun haberine göre Starbucks’ın yeni projesi, mevcut olarak kullanılmakta olan Starbucks Rewards programını bir NFT platformuyla birleştirecek. Kullanıcılar, kahve alışverişi yaptıkça ödüller kazanabilecek ya da bu platform üzerinden NFT alışverişi gerçekleştirebilecek. Peki bunun dışında platform neler sunacak?
Starbucks’ın yeni projesine erişmek isteyen kullanıcılar, proje kullanıma açıldığında şirketin internet sitesinden erişim sağlayabilecekler. Mevcut hesaplarıyla platforma giriş yapan kullanıcılar, Starbucks’ın ‘journeys (maceralar)’ adını verdiği çeşitli aktivitelerle karşılaşacak. Burada interaktif oyunlar da oynanabilecek.
Starbucks Odyssey kullanıcıları arasında ticaret olacak
Kullanıcılar, maceraları tamamladıkça Starbucks’tan NFT formatında ödüller kazanabilecek. Bu NFT’ler, ‘journey stamps (macera pulları)’ adını taşıyacak. Ayrıca platform üzerinde sınırlı sayıda üretilen NFT’ler de satın alınabilecek. Bu NFT’ler, Polygon blokzinciri üzerinde depolanacak ve herhangi bir kripto cüzdana gerek duymadan kredi kartı ile satın alınabilecek.
Bununla birlikte kullanıcılar, pullar toplayarak özel ayrıcalıklara sahip olabilecekler. Bunlar, mevcut Rewards programında olan ‘yıldızlardan’ farklı olacak. Bu pullar, Starbucks Reserve Roastreries ve Starbucks Hacienda Alsacia kahve çiftliği gibi yerlere davet ve ziyaret gibi deneyimlere dönüştürülebilecek. Ayrıca bu NFT’lerin her biri, nadirliklerine göre parasal değere sahip olacak ve Starbucks Odyssey kullanıcıları arasında ticareti gerçekleşebilecek.
Starbucks, yeni platformu açılır açılmaz erişim sağlamak isteyen kullanıcılar için bir bekleme listesi de oluşturdu. Dileyen kişiler, bu bağlantıya tıklayarak sadece e-posta adresleriyle Starbucks’ın bekleme listesine girebilirler.
İlgili Haberler
- iOS 16: Apple'ın yeni güncellemesinde hangi yenilikler var?
-
Video Haberler
- Edirne'de öğrenciler renkli görüntülerle ders başı yapti
- Görme yetisi azalınca ders vermeye başladı
- Ailesi kazada ölen kardeşleri okula polis götür
- Gaziantep'te 8 bin kişi ile 'acı' mesaisi
- Antalya’da mango hasadı Ivana Sert ile tanıtıldı
- Kaza yapıp yan yatan araçtan telefonla konuşarak çıktı
- İtfaiye ve Sahil Güvenlikten yunus kurtarma operasyonu
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Buruk sormuştu: Şenol Güneş'ten Yusuf Demir açıklaması!
- Beylikdüzü'nde 2 yaşındaki bebeğe istismar iddiası
- ATM'de açık buldu, milyoner hayatı sürdü!
- Vahdettin’i aklayamazsınız
- Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı
- İmamoğlu'nun 'kaza' günü nerede olduğu ortaya çıktı
- 'Bilal Oğlan için İznik Gölü yağmalanıyor'
- Çakıcı'nın danışmanından valiye 'ziyaret'
- 200 milyonluk arazi hangi danışmana ait?
- Ekonomiyi övmeye çalıştı, alay konusu oldu