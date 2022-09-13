Starbucks NFT kazanmayı sağlayan platformunu duyurdu

13 Eylül 2022 Salı, 09:52

Geçtiğimiz aylarda kendi NFT’lerini çıkacağını açıklayan ve Web 3.0 teknolojisine yatırım yaptığını açıklayan Starbucks, bugün kullanıcılara sunacağı projesini resmen tanıttı. ‘Starbucks Odyssey’ adını taşıyan ve yılın ilerleyen zamanlarında kullanıma açılması planlanan yeni proje, kullanıcılara pek çok yeni imkân ve deneyim sunacak.

Webtekno'nun haberine göre Starbucks’ın yeni projesi, mevcut olarak kullanılmakta olan Starbucks Rewards programını bir NFT platformuyla birleştirecek. Kullanıcılar, kahve alışverişi yaptıkça ödüller kazanabilecek ya da bu platform üzerinden NFT alışverişi gerçekleştirebilecek. Peki bunun dışında platform neler sunacak?

Starbucks’ın yeni projesine erişmek isteyen kullanıcılar, proje kullanıma açıldığında şirketin internet sitesinden erişim sağlayabilecekler. Mevcut hesaplarıyla platforma giriş yapan kullanıcılar, Starbucks’ın ‘journeys (maceralar)’ adını verdiği çeşitli aktivitelerle karşılaşacak. Burada interaktif oyunlar da oynanabilecek.

Starbucks Odyssey kullanıcıları arasında ticaret olacak

Kullanıcılar, maceraları tamamladıkça Starbucks’tan NFT formatında ödüller kazanabilecek. Bu NFT’ler, ‘journey stamps (macera pulları)’ adını taşıyacak. Ayrıca platform üzerinde sınırlı sayıda üretilen NFT’ler de satın alınabilecek. Bu NFT’ler, Polygon blokzinciri üzerinde depolanacak ve herhangi bir kripto cüzdana gerek duymadan kredi kartı ile satın alınabilecek.

Bununla birlikte kullanıcılar, pullar toplayarak özel ayrıcalıklara sahip olabilecekler. Bunlar, mevcut Rewards programında olan ‘yıldızlardan’ farklı olacak. Bu pullar, Starbucks Reserve Roastreries ve Starbucks Hacienda Alsacia kahve çiftliği gibi yerlere davet ve ziyaret gibi deneyimlere dönüştürülebilecek. Ayrıca bu NFT’lerin her biri, nadirliklerine göre parasal değere sahip olacak ve Starbucks Odyssey kullanıcıları arasında ticareti gerçekleşebilecek.

Starbucks, yeni platformu açılır açılmaz erişim sağlamak isteyen kullanıcılar için bir bekleme listesi de oluşturdu. Dileyen kişiler, bu bağlantıya tıklayarak sadece e-posta adresleriyle Starbucks’ın bekleme listesine girebilirler.