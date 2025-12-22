Starlink uydusu teknik arıza nedeniyle patladı: SpaceX Dünya'ya düşeceğini doğruladı

SpaceX, yörüngedeki Starlink uydularından birinin patlayarak işlevsiz hale geldiğini ve Dünya atmosferine doğru alçalmaya başladığını doğruladı. Şirket, olayın herhangi bir çarpışma ya da dış müdahale sonucu değil, uydunun kendi sisteminde yaşanan teknik bir arızadan kaynaklandığını açıkladı.

Son günlerde patlamanın Çin’e ait bir uyduyla olası bir çarpışma sonucu meydana geldiğine dair iddialar gündeme gelmişti. Bu spekülasyonlar, iki uydunun yörüngede birbirine oldukça yakın geçtiğine ilişkin raporların ardından ortaya çıkmıştı. Ancak SpaceX, söz konusu iddiaları yalanlayarak olayın tamamen dahili bir arızadan kaynaklandığını bildirdi.

TEKNİK ARIZA PATLAMAYA YOL AÇTI

Starlink’in resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 17 Aralık’ta 35956 numaralı uyduda bir anomali tespit edildi. Yaklaşık 418 kilometre irtifadayken uyduyla iletişimin kesildiği, itki tankında meydana gelen sızıntının patlamaya yol açtığı belirtildi. Arıza sonrası uydunun yörüngesinin yaklaşık 4 kilometre hızla alçaldığı ifade edildi.

Şirket, patlama sonucu oluşan küçük parçaların izlenebildiğini ve düşük hızları nedeniyle alçak Dünya yörüngesindeki diğer uydular veya uzay araçları için ciddi bir tehdit oluşturmadığını duyurdu. Bununla birlikte olay, bilim insanlarının uzun süredir dikkat çektiği uzay çöplüğü sorununu yeniden gündeme taşıdı. SpaceX, ortaya çıkan parçaların takibi için NASA ve ABD Uzay Kuvvetleri ile koordineli şekilde çalışıldığını açıkladı.

ATMOSFERE GİRİŞTE RİSK YOK

İşlevini yitiren Starlink uydusunun şu anda kontrolsüz biçimde yalpalayarak alçalmaya devam ettiği ve önümüzdeki haftalarda Dünya atmosferine girmesinin beklendiği bildirildi. SpaceX, uydunun atmosfere giriş sırasında tamamen yanarak yok olacağını ve yeryüzüne ulaşmasının beklenmediğini vurguladı.

Uydunun izlediği mevcut rotanın Uluslararası Uzay İstasyonu’nun altından geçtiği, bu nedenle istasyon veya mürettebat için herhangi bir risk oluşturmadığı kaydedildi. Yeniden girişin kesin tarihine ilişkin net bir takvim paylaşılmazken, SpaceX kamuoyuna güvence vererek sürecin güvenli şekilde tamamlanacağını belirtti.

Öte yandan geçmişte Starlink uydularının farklı şirketlere ait uzay araçlarıyla çarpışma riski yaşadığına dair uyarılar yapılmış olsa da, bugüne kadar doğrulanmış bir fiziksel temasın gerçekleşmediği ifade ediliyor.



