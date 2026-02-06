Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sürücüler dikkat... İstanbul yolundaki hız sınırında değişiklik yapıldı!

6.02.2026 12:56:00
İHA
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), yılın ilk toplantısında D-100 kara yolundaki bazı noktalarda hız limitlerini artırma kararı aldı. Buna göre; Kocaeli'nin İstanbul ile bağlantısını sağlayan yollardan D-100 Karayolu'nun iki noktasında hız limitleri değişti.

Genel Sekreter Hayri Baraçlı başkanlığında Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 2026 yılının ilk UKOME toplantısında, kent içi ulaşımı ilgilendiren 44 madde görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının en dikkati çeken gündem maddesi; D-100 kara yolundaki Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) hız koridorlarında yapılan düzenleme oldu.

Buna göre; Derince Liman Işıkları ile Kuruçeşme arasındaki EDS koridorunda 70 kilometre olan hız sınırı 82 kilometreye, Hereke gişeleri ile Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı arasında her iki yönde 82 kilometre olan hız sınırı ise 110 kilometreye çıkarıldı.

Yeni uygulamanın ilerleyen günlerde başlayacağı belirtildi.

İlgili Konular: #İstanbul #kocaeli #hız sınırı

